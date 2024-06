Marvel redukuje częstotliwość publikacji swoich produkcji. Bob Iger ogłasza zmiany

Okazuje się, że podejście ilość>jakość nie wyszła Marvelowi na dobre. Bob Iger postanowił zmienić podejście i zredukować ilość programów MCU do trzech filmów i dwóch seriali rocznie.

Ostatnimi czasy możemy zauważyć, że Marvel kładzie na ilość, a nie jakość. Z takim podejściem dostaliśmy takie dziadostwa jak Ant-Man i Osa: Kwantomania czy Marvels, nie wspominając o tragicznym Ms. Marvel czy Mecenas She-Hulk. Bob Iger powiedział dość i teraz postanowili kłaść na jakość, a nie ilość.

Marvel ogłasza zmiany

Dyrektor generalny Disneya, Bob Iger, mówi, że firma zmniejsza publikację MCU do do dwóch seriali rocznie i filmów do nie więcej niż trzech filmów rocznie. Iger powiedział, że jest to część ogólnej strategii Disneya mającej na celu zmniejszenie produkcji i skupienie się na jakości.

Powoli będziemy zmniejszać ilość produkcji i będziemy emitować prawdopodobnie około dwóch seriali rocznie zamiast dotychczasowych czterech, a także zmniejszymy naszą produkcję filmową z czterech do dwóch lub maksymalnie trzech rocznie. Ciężko pracujemy nad tym, by zadowolić naszych odbiorców i odzyskać dawny blask. W 2025 roku zobaczymy kilka dobrych filmów, a potem zmierzamy ku kolejnym Avengersom, z czego jesteśmy niezwykle podekscytowani.

Oświadczenie jest sprzeczne z kalendarzem premier Disneya, w którym na rok 2025 zaplanowano cztery filmy Marvel Studios – Kapitan Ameryka: New World Order, Thunderbolts, Fantastyczna Czwórka i Blade – oraz cztery kolejne filmy Marvela zaplanowane na 2026 rok, w tym piąty film Avengers. Jak to się rozwiąże finalnie? Nie wiemy.

Disney radzi sobie źle

Ostatnimi czasy mogliśmy zauważyć, że Disney radzi sobie bardzo źle. Bob Iger potwierdził, że nadchodzący spin-off WandaVision, gdzie główną gwiazdą będzie Kathryn Hahn jest pozostałością po chęci zwiększenia rozgłosu zbudowanego na przeszłości. Chociaż Iger już wcześniej informował o planach ograniczenia produkcji Marvela, wcześniej nie był tak bezpośredni, jeśli chodzi o liczbę tytułów.

Patrząc na wyniki box-office Disney nie radzi sobie dobrze. Ostatnią produkcją spod szyldu Marvel Studios były Marvels, pierwszy film MCU, który nie przekroczył bariery 100 milionów dolarów i nawet nie był blisko osiągnięcia tej kwoty, kończąc swój cykl z 83 milionami dolarów. Mogło być to spowodowane oczywiście strajkami aktorów i marną promocją, lecz nie ukrywajmy - ten film od początku nie zapowiadał się dobrze. Więcej informacji o złych wynikach Disneya w osobnym artykule.

Źródło: Variety.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe