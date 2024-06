The Entertainment System Is Down. Szalony film z Keanu Reevesem w rękach A24.

Studio A24 zdobyło prawa do nowego filmu z Keanu Reevesem. Po zaciętej konkurencji na rynku filmowym w Cannes, A24 wyprodukuje The Entertainment System Is Down w ramach umowy o wartości ośmiu cyfr.

Według portalu Deadline, A24 zabezpieczyło sobie prawa do pełnometrażowego filmu The Entertainment System Is Down. Obraz wyreżyseruje dwukrotny zdobywcy Złotej Palmy, Ruben Östlund, twórcy między innymi W trójkącie, który zdobył Złotą Palmę w 2022 roku. Tytuł ten odniósł również sukces w sezonie nagród nagród branżowych, zdobywając nominacje do Oscara za najlepszy film, reżyserię i oryginalny scenariusz.

Reżyser, który ma na swoim koncie inny uznany film The Square, niedawno powiedział, że spodziewa się debiutu swojego nowego filmu The Entertainment System Is Down na Festiwalu Filmowym w Cannes w 2026 roku.

W obsadzie filmu znalazły się wielkie nazwiska. Wcześniej ogłoszono, że w filmie wystąpi Keanu Reeves, do którego dołączą Kirsten Dunst (Spider-Man) i Daniel Brühl (Falcon i Zimowy Żołnierz). Niedawno pojawiły się także doniesienia, że obsada powiększy się o Samanthę Morton (The Walking Dead) i Nicholasa Brauna (Sukcesja).

O czym opowie The Entertainment System Is Down?

The Entertainment System Is Down to satyra społeczna pokaże chaos, który ma miejsce, gdy pasażerowie długodystansowego lotu nagle zostają pozbawieni rozrywki, ponieważ tytułowe systemy rozrywki przestają działać. Östlund i producent Erik Hemmendorff kupili prawdziwego Boeinga 747 do wykorzystania podczas kręcenia filmu, który planowany jest na 70 dni na planie studyjnym. Sprawę skomentował reżyser podczas swojego pobytu w Cannes:

Kupiliśmy samolot i to było na dość wczesnym etapie procesu tworzenia filmu. Więc nagle zdaliśmy sobie sprawę , że musimy zrobić ten film.

Nie wszystkie szczegóły dotyczące bohaterów filmu zostały ujawnione, ale wiadomo, że Dunst i Brühl zagrają w filmie skazane na niepowodzenie małżeństwo. Östlund podzielił się również kilkoma szczegółami na temat tych postaci oraz tego jak nuda na pokładzie prowadzi do bardzo poważnych problemów w ich małżeństwie:

Jego żona jest znudzona, więc po pewnym czasie widzi telefon swojego męża i postanawia go odblokować. Okazuje się, że nie zna kodu, więc używa jego twarzy, aby odblokować telefon za pomocą Face ID. Potem odkrywa, że miał liczne romanse z młodymi kobietami. Więc będą musieli sobie z tym radzić podczas lotu. To emocjonalny rollercoaster.

The Entertainment System Is Down nie ma jeszcze daty premiery. O szczegółach dotyczących projektu będziemy informować was na bieżąco.

Źródło: Comic Book Resources / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe