The Sims 4 dostało nową aktualizację. Odświeżono opcje trybu Stwórz Sima

Simowie przygotowują się do nadchodzących wakacji! Wraz z dzisiejszą aktualizacją, gracze otrzymają dostęp do odświeżonych kostiumów kąpielowych w wielu wersjach kolorystycznych, fasonach oraz rozmiarach. Kilka topów z gry podstawowej, takich jak tankini czy top kopertowy, otrzymały nowe wersje kolorystyczne, które idealnie sprawdzą się w letnim okresie.

Jako dodatek do aktualizacji, dla fanów sportów wodnych zostaną dodane nowe aktywności takie jak surfowanie, kajakarstwo czy nurkowanie, które dodadzą dodatkowej dawki emocji i rozrywki podczas letnich wakacji w grze. Nie zabraknie także możliwości organizowania pikników na plaży, gdzie Simowie będą mogli smażyć kiełbaski na grillu, grać w frisbee czy kąpać się w morzu.

Wieści ze świata gier na Movies Room:

The Sims 4 oraz dodatki do gry podstawowej są dostępne na komputerach PC za pośrednictwem EA app™, na komputerach Mac® za pośrednictwem Origin, w Epic Games Store, a także na Steam® oraz na konsolach PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S i Xbox One.

Zapowiada się więc gorący i pełen atrakcji letni sezon dla Simów! Bądź gotowy na letnie szaleństwo i przygotuj swoich Simów do niezapomnianych wakacji!