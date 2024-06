2. sezon Peacemakera z kolejną gwiazdą. Frank Grillo w ważnej roli

Jeżeli mielibyśmy stworzyć listę produkcji z dawnego DC, które okazały się w miarę jednoznacznym sukcesem, z pewnością trzeba by było zamieścić tutaj Peacemakera. Obecnie czekamy na drugi już sezon.

W tej chwili trwają przygotowania do nowego rozdziału - i wygląda na to, że pojawią się pewne nawiązania do poprzednich odsłon z uniwersum - a konkretnie filmu The Suicide Squad.

Frank Grillo w obsadzie

Aktor ma dołączyć do ekipy jako Rick Flag Sr., ojciec postaci granej przez Joela Kinnamana, która zginęła w rzeczonej produkcji. Warto odnotować, że Grillo zdążył już podłożyć pod niego głos w animacji Creature Commandos - teraz przeniesie się do aktorskiej wersji. Trzeba przyznać, że całkiem ciekawy sposób na budowanie uniwersum.

Peacemaker - opis 1. sezonu serialu

Peacemaker to amerykański serial telewizyjny stworzony przez Jamesa Gunna dla platformy HBO Max. Jest to spin-off filmu The Suicide Squad z 2021 roku, który również został wyreżyserowany przez Gunna.

Serial skupia się na postaci Christophera Smitha, znanego jako Peacemaker, który jest częścią ekipy antybohaterów z filmu The Suicide Squad. Jest złożoną postacią, próbującą godzić swoje przymioty bohatera z własnymi wewnętrznymi demonami. Peacemaker to postać w komiksach DC Comics, która pojawia się przede wszystkim w serii związanej z "Checkmate" oraz "Vigilante". W serialu jest grany przez Johna Cenę.

Źródło: Variety