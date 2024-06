Jeremy Renner przeżył śmierć kliniczną!

Okazuje się, że strzelający łukiem Avenger przeżył śmierć kliniczną. Jeremy Renner podczas wypadku doznał śmierci klinicznej, a wyjawił to jego towarzysz z planu serialu Burmistrz Kingstown.

Jeremy Renner to prawdziwy, odważny bohater. Okazuje się, że podczas zeszłorocznego wypadku z pługiem śnieżnym aktor doznał śmierci klinicznej, którą na szczęści przeżył. Wyjawił to jego kolega z planu.

Śmierć kliniczna nie zatrzyma Rennera!

W ekskluzywnym wywiadzie dla Russa Milheima z The Direct, aktor Michael Beach z serialu Burmistrz Kingstown, powiedział, że jego kolega Jeremy Renner doznał śmierci klinicznej po incydencie z pługiem śnieżnym - jego serce przestało bić.

Jeremy Renner to prawdziwy koń bojowy! Złamał 38 kości. Rzeczywiście umarł [klinicznie], o czym nie wiedziałem, dopóki mi nie powiedział. Mówi, że nie był pewien, jak to będzie, ale jest gotowy. I co tydzień mówi, że czuje się coraz silniejszy. I nie było żadnych zakłóceń ze względu na jego zdolności fizyczne. To świetny facet. I jest naprawdę twardy jak skała!

O nowym sezonie Burmistrz Kingstown

W trzecim sezonie dochodzi do serii wybuchów, które wstrząsają Kingstown i jego mieszkańcami. W mieście urządza się rosyjska mafia, a w więzieniu i poza nim trwa narkotykowa wojna. Mieszkańcy oczekują, że Mike McLusky (Revnner) uspokoi sytuację. Sprawy jednak się komplikują, kiedy postać znana z kryminalnej przeszłości burmistrza grozi, że uniemożliwi mu zaprowadzenie pokoju między zwaśnionymi stronami.

Poza Rennerem w serialu Mayor of Kingstown występuje znakomita obsada, m.in.: Hugh Dillon, Taylor Handley, Emma Laird, Tobi Bamtefa, Derek Webster, Nishi Munshi, Hamish Allan-Headley i Michael Beach.

Producentami wykonawczymi serialu są Taylor Sheridan, Hugh Dillon, Jeremy Renner, Antoine Fuqua, David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari, Michael Friedman, Dave Erickson, Regina Corrado i Keith Cox.

Mayor of Kingstown to jeden ze znakomitych seriali Sheridana dostępnych w serwisie SkyShowtime. We wciąż powiększającej się ofercie widzowie znajdą też 1883, 1923, Lawmen: Bass Reeves, Special Ops: Lioness, Tulsa King i Yellowstone.

