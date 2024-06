4. sezon The Boys będzie odklejony na maksa? To zapowiada gwiazda serii

W niedawnym wywiadzie dla Collider, gwiazda serialu The Boys Jack Quaid wcielający się w Hughiego, potwierdził, że czwarty sezon przebije wszystkie poprzednie pod względem poziomu szaleństwa.

Jak dobrze wiemy, The Boys to naprawdę odjechany serial i nie boi się przedstawiać skrzywień - sprawdźmy chociażby 3. sezon i wielka orgia. To było dla was wiele? To szykujcie nerwy na czwarty sezon, który będzie jeszcze bardziej odklejony.

4. sezon The Boys przebije wszystko?

Jack Quaid w wywiadzie dla serwisu Collider przyznał, że czwarty sezon The Boys pobije wszystkie poprzednie pod względem szalonych rzeczy, a zarazem jest jego ulubionym ze wszystkich.

Są rzeczy, które przebijają nawet najbardziej szalone rzeczy, które zrobiliśmy w zeszłym sezonie, jeśli możesz w to uwierzyć.

Czy to możliwe? Najwidoczniej tak. Myśleliśmy, że poprzedni sezon przyniósł nam naprawdę odjechane rzeczy, a jednak najdziwniejsze jeszcze przed nami.

Więcej o sci-fi na Movies Room:

Co wydarzy się w 4. sezonie The Boys?

Zgodnie z oficjalny opisem, w czwartym sezonie świat znajdzie się na krawędzi. Victoria Neuman jest bliżej fotela w Owalnym Gabinecie niż kiedykolwiek wcześniej i pozostaje pod mocą Homelandera, który umacnia swoją władzę. Butcher, mający tylko kilka miesięcy życia, stracił syna Becci i swoją pracę jako lidera The Boys. Reszta zespołu ma dość jego kłamstw. Ze stawkami wyższymi niż kiedykolwiek, muszą znaleźć sposób na współpracę i ocalenie świata, zanim będzie za późno.

Obsada serialu

Gwiazdami The Boys są Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit, and Cameron Crovetti. W 4. Sezonie do obsady serialu dołączyli Susan Heyward, Valorie Curry i Jeffrey Dean Morgan.

Kiedy premiera nowych odcinków?

4. sezon zadebiutuje w serwisie Prime Video 13 czerwca 2024 roku. Nowa odsłona serii składać będzie się z ośmiu odcinków. W dniu premiery pojawią się trzy epizody, a kolejne wypuszczane będą w co tygodniowych odstępach.

Uniwersum serialu

Serial The Boys doczekał się również dwóch spin-offów. W marcu 2022 zadebiutował animowany serial Chłopaki przedstawiają: Czyste zło, a we wrześniu 2023 roku pojawił się pierwszy sezon serialu Gen V, którego akcja rozgrywa się równolegle z 4. sezonem The Boys i opowiada o młodych supkach testowanych na Uniwersytecie Godolkina przez Vought International. Serial Pokolenie V doczeka się również 2. sezonu. Produkcje dostępne są do obejrzenia w serwisie Prime Video.

Źródło: collider.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe