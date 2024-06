Królestwo Planety Małp. Odtwórca roli Proximusa Caesara o jego przyszłości we franczyzie

Kevin Durand, odtwórca roli Proximusa Caesara w filmie Królestwo Planety Małp nie wyklucza powrotu postaci w kolejnej części franczyzy.

W rozmowie z Hollywood Reporter Durand zasugerował, że przyszłość może mieć w zanadrzu więcej dla jego złowrogiej postaci z Królestwa Planety Małp:

W dalszej części rozmowy aktor poruszył temat ideologii swojej postaci:

Wiedział, że małpy skończą w klatkach. Skończą na talerzach, jedzone, zarżnięte. Będą również poddawane eksperymentom w laboratoriach i za wszelką cenę, tak szybko, jak to możliwe, musiał zrobić to, co musiał zrobić. Musiał zgromadzić wszystkie małpy w swoim królestwie, aby mogły mieć pewność co do tych przewidywań. Nie sądzę, żeby cieszył się z tego, że musiał zrobić to, co musiał zrobić, ale po prostu nie miał wyboru.