To już koniec Nowej konstelacji. Apple kasuje serial po jednym sezonie

Apple TV+ zdecydowało się nie kontynuować serialu Nowa konstelacja z Noomi Rapace i Jonathanem Banksem w rolach głównych. Decyzja ujrzała światło dzienne raptem półtora miesiąca po premierze pierwszego sezonu.

Serial, którego twórcą i scenarzystą jest Peter Harness koncentruje się na postaci Jo. Astronautka powraca na Ziemię po katastrofie w kosmosie. Tam odkrywa jednak, że kluczowe elementy jej życia jakby zniknęły. Ten pełen akcji kosmiczny thriller eksploruje mroczne zakamarki ludzkiej psychologii. Przedstawia desperacką walkę kobiety o ujawnienie prawdy na temat podróży kosmicznych i odzyskanie tego, co utraciła.

Nowa konstelacja w reżyserii Michelle MacLaren, Olivera Hirschbiegela i Josepha Cedara została wyprodukowana przez Turbine Studios i Haut et Court TV. Oprócz Rapace i Banksa w rolach drugoplanowych możemy tu zobaczyć Jamesa D'Arcy, Juliana Loomana, Williama Catletta, Barbarę Sukową, a także Rosie i Davinę Coleman jako Alice.

Nowa konstelacja liczy sobie osiem odcinków. Producentami wykonawczymi serialu są Simon Arnal, Caroline Benjo, Peter Harness, Rebecca Hobbs, Michelle MacLaren, Tracey Scoffield, Carole Scotta, David Tanner i Justin Thomson. Zdjęcia do produkcji kręcono w Niemczech, a serial otrzymał od tamtejszego rządowego programu rekordowy grant w wysokości 10 milionów euro. Muzykę skomponowali z kolei Ben Salisbury oraz Suvi-Eeva Aikas.

Science-fiction fundamentem Apple TV+

Science fiction to jeden z głównych gatunków, przyciągających widzów do Apple TV+. W ofercie platformy streamingowej znalazła się lista seriali, obejmująca bardzo różnorodne, a przede wszystkim cieszące się uznaniem widowni i krytyków tytuły. Wśród nich znalazły się For All Mankind, niedawno odnowiony na piąty sezon, a także Fundacja, Rozdzielenie, Inwazja czy Silos - wszystkie zaplanowane na powrót z nowymi sezonami.

Najnowsza produkcja Apple spod tego znaku Mroczna materia miała właśnie premierę. W trakcie realizacji są Neuromancer z Callumem Turnerem i Murderbot z Alexandrem Skarsgardem. Niespodziewanie do przestrzeni sci-fi możemy zaliczyć też dramat kryminalny Sugar, który zaskoczył widzów zwrotem właśnie w takim kierunku. Tak duża ilość tytułów wiąże się z dużymi kosztami i być może właśnie to zadecydowało o skasowanie Nowej konstelacji tak prędko. Szczegóły poznamy niebawem.

Źródło: Deadline / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe