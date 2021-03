House of the Dragon, prequel Gry o Tron ma unikać „nieuzasadnionych scen przemocy wobec kobiet”

House of the Dragon to wyczekiwany przez fanów Gry o Tron serial będący prequelem hitowej produkcji fantasy. Jak donosi Olivia Cooke, jedna z gwiazd serialu, pomiędzy prequelem a Grą o Tron pojawi się przynajmniej jedna ważna różnica.

Gra o Tron była serialem znanym z wielu szokujących zwrotów akcji, ale i obrazowo pokazywanych scen morderstw, tortur, gwałtów, których ofiarami byli mężczyźni oraz kobiety. Część z nich przedstawiało dyskusyjne sceny przemocy wobec kobiet, które wielokrotnie krytykowane były jako pozbawione sensu oraz służące przyciąganiu widzów poprzez kontrowersję. Do najgłośniejszych z nich należą sceny gwałtów na Daenerys czy Sansie Stark. Okazuje się, że House of the Dragon, prequel Gry o Tron, ma być pozbawiony podobnych scen przedstawiających przemoc wobec bohaterek. Informację taką przedstawiła Olivia Cooke (Sound of Metal), która wcieli się w postać Alicent Hightower. Oto jej wypowiedź dla serwisu Telegraph.co.uk:

Nie czułabym się komfortowo, gdybym była częścią projektu, w którym pojawia się niczym nieuzasadniona drastyczna przemoc wobec kobiet, bo twórcy chcą kusić nią dla większej oglądalności. Miałam to szczęście, że mogłam zapoznać się wcześniej ze scenariuszem [prequela] i różni się on bardzo od pierwszych sezonów [Gry o Tron]. Nie byliby ludźmi o zdrowych zmysłach, gdyby umieścili kolejny raz takie treści.

House of the Dragon to ekranizacja książki fantasy Ogień i krew G.R.R. Martina. Fabuła produkcji rozgrywa się kilkaset lat przed wydarzeniami znanymi z Pieśni Lodu i Ognia oraz koncentruje się wokół historii rodu Targaryenów. Showrunnerami serialu są Ryan Condal oraz Miguel Sapochnik. W rolach głównych pojawią się: Paddy Considine (Viserys I), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen), Rhys Ifans (Otto Hightower) oraz Sonoya Mizuno (Mysaria).

Zdjęcia do serialu mają rozpocząć się w kwietniu 2021 roku. Według spekulacji, House of the Dragon ma zadebiutować na HBO w 2022 roku.

Źródło: indiwire.com / ilustracja wprowadzenia: fot. kolaż/materiały prasowe/kadr z serialu Gra o Tron