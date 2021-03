Loki – Nowe gadżety już zapowiedziane?

Disney + niedawno ogłosił datę premiery Lokiego, a dzięki nowym grafikom promocyjnym mamy spojrzenie na nadchodzący serial Marvela. Udostępnione online za pośrednictwem Twittera, koszulki zawierają nie tylko Boga Psot i logo TVA (Time Variance Authority), ale najwyraźniej wskazują na kilka głównych punktów fabuły.

Jedna koszulka zawiera slogan „Co sprawia, że Loki jest Lokim”, co z pewnością sugeruje, że serial rzeczywiście będzie zawierał więcej niż jedną wersję asgardzkiego boga, podczas gdy inny mówi: „Oś czasu chce się uwolnić”, co jest również odniesieniem do zwiastuna serialu.

I don’t know how legit this is, but these are allegedly some of the official Loki series T-shirts being released.

One of the more interesting lines on one of them is “What makes a Loki a Loki?” We knew that there would be multiple Lokis making appearances, though. pic.twitter.com/3lglqsPCvs

— Cade ☀️ LOKI SERIES (@LokiSnakes) March 1, 2021