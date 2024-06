Mark Strong z tajemniczą rolą w serialu Pingwin. Kogo zagra brytyjski aktor?

W dostępnym przez krótki czas na Instagramie poście, osobisty trener Marka Stronga, Giacomo Farci potwierdził, że gwiazda znalazła się w obsadzie nadchodzącego serialu platformy MAX, pt. Pingwin, nie zdradzając jednak w kogo się wcieli.

Chociaż to już nie pierwszy raz, kiedy nazwisko aktora jest łączone z projektem z uniwersum DC, to komentarze Farciego są o wiele bardziej wiarygodne niż gdy Strong był wymieniany jako część obsady serialu przez portal IMDB kilka miesięcy temu. Teraz prawdziwym pytaniem jest, oczywiście, kogo zagra?

Stron ma już doświadczenie we wcielaniu się w złoczyńców w superbohaterskich widowiskach. Na swoim koncie ma rolę Doktora Sivany w filmie Shazam! oraz Sinestro w Zielonej latarni. Chociaż jego trener osobisty nie zdradził w kogo wcieli się w serialu Pingwin, jest wielce prawdopodobne, że może być to kolejny czarny charakter.

W kogo wcieli się Strong?

Biorąc pod uwagę, że serial ma być łącznikiem między The Batman z 2022 roku, a The Batman Part II z 2026 roku, istnieje również możliwość, że postać Stronga mogłaby pojawić się w sequelu w reżyserii Matta Reevesa. Trener aktora nie podzielił się co prawda tożsamością postaci akotra, ale w jednym z komentarzy pozostawił wskazówkę dla fanów. Zapytany, jaką postać gra jego klient, Farci powiedział, że nie może odpowiedzieć na to pytanie, ale zachęcił jednego z fanów do obejrzenia serialu Gotham, który nazwał dobrym serialem dla miłośników DC.

Serial stacji Fox Gotham wykorzystał w trakcie pięciu sezonów całą masę złoczyńców z galerii wrogów Batmana. Niektórzy z nich wydają się lepiej pasować do Stronga niż inni. Wśród nich moglibyśmy wskazać, np. psychopatę Victora Zsasza, Mr. Freeze'a, Hugo Strange'a czy nawet Clayface'a. Jednakże, biorąc pod uwagę, że Pingwin wydaje się być bardziej skoncentrowany na mafii Gotham, możliwe, że aktor zagra jednego z mafiosów walczących o władzę po śmierci Carmine'a Falcone'a.

W tytułową rolę w serialu tak jak w filmie z Robertem Pattinsonem w roli głównej wcieli się Colin Farrell. Odgrywana przez niego postać, Oswald Cobblepot po śmierci szefa mafii stara się wykorzystać sytuację w mieście, by przejąć władzę nad światem przestępczym.

W obsadzie serialu oprócz Farrella znaleźli się również między innymi Cristin Milioti (Wilk z Wall Street, Stworzona do miłości), Clancy Brown (Skazani na Shawshank, Nieśmiertelny), Shohreh Aghdashloo (Renfield, The Expanse), Michael Kelly (House of Cards, Iluzja) czy Michael Zegen (Zakazane Imperium, Wspaniała pani Maisel).

Twórcą serialu Pingwin, a także jego scenarzystką i showrunnerką jest Lauren LeFranc, która w przeszłości pracowała przy takich serialach jak Chuck, Agenci Tarczy czy Hemlock Grove. Producentami wykonawczymi na czele z Mattem Reevesem są Dylan Clark, Colin Farrell, Daniel Pipski, Adam Kassan, Lauren LeFranc, Craig Zobel i Bill Carraro. Zdjęcia do serialu kręcono w Nowym Jorku. Ośmioodcinkowa produkcja zadebiutuje w drugiej połowie 2024 r. na platformie MAX.

Źródło: Murphy's Multiverse / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe