Netflix rozwija uniwersum serialu Castlevania. Powstanie spin-off o Richterze Belmoncie!

Ostatni dzień imprezy Geeked Week przyniósł informację o wielu nowych produkcjach Netflixa opartych na grach wideo. Jedną z nich będzie niezatytułowany jeszcze serial animowany dla dorosłych, w którego centrum znajdą się, jedna z ulubionych postaci fanów Castlevanii, czyli Richter Belmont, syn Syphy i Trevora oraz łowczyni wamipirów i czarodziejka Maria Renard. Akcja spin-offa przeniesie uniwersum kilkaset lat do przodu, gdyż osadzona będzie w 1792 roku i okresie Rewolucji Francuskiej.

Data premiery nowego serialu nie została jeszcze ujawniona przez Netflixa.

The Castlevania Universe is getting even bigger.

An all new series starring Richter Belmont (the son of Sypha and Trevor) and Maria Renard, set in France during the French Revolution, is currently in the works. #GeekedWeek pic.twitter.com/tsdeDpvNGQ

