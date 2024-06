Phoebe Waller-Bridge scenarzystą nowego serialu! Tym razem będzie to Tomb Raider!

Tomb Raider to jedna z największych serii w historii. Gra doczekała się kilku adaptacji filmowych. Teraz nadchodzi kolejna część, którą napisze legendarna Phoebe Waller-Bridge.

Amazon potwierdził, że prace nad serialem telewizyjnym Tomb Raider są realizowane, a scenariusz napisze Phoebe Waller-Bridge. To doskonały wybór, patrząc na to, że Waller-Bridge ma na swoim koncie takie hity jak chociażby Fleabag.

Nadchodzi nowy Tomb Raider

Już jakiś czas temu informowaliśmy Was o tym, że nadchodzi nowy Tomb Raider w formie serialu dla Prime Video. Co za tym idzie - pora wybrać kolejną Larę Croft. Amazon ogłosił, że serial doczeka się światła dziennego, a stworzy go Phoebe Waller-Bridge, która była odpowiedzialna za świetne Fleabag czy też wystąpiła w ostatniej części Indiana Jonesa. Co więcej - Waller-Bridge jest wielką fanką Lary Croft, co tylko może podkręcić fascynację serialem.

Trochę o serii

Tomb Raider to jedna z najbardziej ikonicznych serii gier wideo w historii, znana z ekscytującej akcji, rozwiązywania zagadek i eksploracji świata. Seria została stworzona przez firmę Core Design i pierwotnie wydana przez Eidos Interactive w 1996 roku. Główną postacią jest Lara Croft, odważna archeolog i poszukiwaczka przygód, która staje w obliczu różnorodnych niebezpieczeństw w poszukiwaniu zaginionych skarbów i tajemniczych artefaktów.

Początkowo Tomb Raider był grą platformową, ale szybko ewoluował, stając się grą akcji-łamigłówką, w której gracz eksploruje starożytne ruiny, rozwiązuje zagadki, unika pułapek i walczy z wrogami. Gra zyskała ogromną popularność dzięki charakterystycznej postaci Larę Croft, jej inteligencji, siłowym umiejętnościom i odwadze.

Seria Tomb Raider doczekała się wielu kontynuacji, a także rebootu w 2013 roku, który ukazał nową, bardziej ludzką stronę Lary Croft. Nowa trylogia gier skupia się na początkach kariery Lary jako poszukiwaczki przygód, przedstawiając jej transformację z początkującej odkrywczyni w twardą bohaterkę, która stawia czoła niezliczonym wyzwaniom.

