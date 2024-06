Powstanie drugi sezon serialu Szōgun? Hiroyuki Sanada powróci w nowych odcinkach

Gwiazda i producent serialu limitowanego stacji FX Szōgun podpisał umowę, za sprawą której powróci do roli lorda Yoshiiego Toranagi w nowych odcinkach.

Jak donosi serwis Deadline, choć twórcy serialu zarzekali się, że jest to zamknięta historia inspirowana powieścią Jamesa Clavella i nie ma planów na drugi sezon, to z czasem pojawiało się coraz więcej informacji na ten temat. W świetle komercyjnego i krytycznego sukcesu, kwestią czasu wydawało się jednak być kiedy uda się doprowadzić do oficjalnych prac nad kontynuacją.

Szczegóły dotyczące drugiego sezonu są wciąż dopinane. Jest to o tyle istotna wiadomość, gdyż będzie ona mieć wpływ na przypisanie serialu do odpowiedniej kategorii wśród nominacji do nagród Emmy. To czy Shōgun będzie uznany za serial limitowany czy serial dramatyczny może mieć poważne konsekwencje dla wyścigu po prestiżowe statuetki. Kategoria serii limitowanych i antologii, w której jest głównym pretendentem, jest bowiem jedną z najbardziej konkurencyjnych w ostatnich latach.

Shōgun w walce o najważniejsze nagrody

Chociaż istnieją precedensy, np. pierwszy sezon True Detective konkurujący jako serial dramatyczny zamiast w kategorii tytułu limitowanego/antologii, większość seriali limitowanych zgłaszana jest właśnie w tej kategorii. Jeśli taka seria otrzymuje później dodatkowe sezony, Przechodzi od kolejnego sezonu do kategorii seriali dramatycznych, co miało miejsce w przypadku Downton Abbey, Big Little Lies i The White Lotus.

Najważniejszą informacją przemawiającą za przeniesieniem serialu do kategorii seriali dramatycznych jest właśnie umowa, którą podpisał Hiroyuki Sanada. Odgrywana przez niego postać jest sercem oryginalnej historii, gdzie genialny strateg Toranaga spędził większość czasu w opozycji, snując plany jak obalić regentów w feudalnej Japonii i zjednoczyć kraj.

Aktor, producent i weteran branży rozrywkowej Hiroyuki Sanada, którego kariera trwa od dziesięcioleci, niedawno wystąpił w John Wick 4, Bullet train i Army of the Dead Zacka Snydera. Już wkrótce powtórzy swoją rolę w nadchodzącym sequelu Mortal Kombat. Film Warner Bros. będzie miał premierę jeszcze w 2024 r.

O czym opowiada serial?

Napisany przez Justina Marksa i Rachel Kondo serial powstawał przez sześć lat na wielu kontynentach i jest najdroższą produkcją w historii FX. Z jednej strony opowiada historię, walczącego o zjednoczenie kraju pod swoimi rządami polityka i wojownika, a z drugiej strony odkrywa przed nami Japonię oczami rozbitka, żeglarza Johna Blackthorne'a. Przed premierą Shōguna przewodniczący FX, John Landgraf, stwierdził, że ma nadzieję, iż odniesie on na tyle duży sukces, że w przyszłości stacja będzie mogła pracować nad seriami o dużym większej skali i budżecie, takimi jak ten.

Po doskonałych recenzjach i świetnym wyniku, Shōgun który zgromadził 9 milionów wyświetleń na całym świecie na platformach Hulu, Disney Plus i Star+ w ciągu pierwszych sześciu dni, stał się najpopularniejszym serialem rozrywkowym stacji na arenie międzynarodowej. Został również największą premierą FX na platformach streamingowych Disneya. Właśnie dlatego stacja ma nadzieję kontynuować ten sukces w kolejnym sezonie, tym samym kapitalizując swoją inwestycję i odtwarzając XVII-wieczną Japonię w Kanadzie, gdzie serial był kręcony.

Źródło: Deadline / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe