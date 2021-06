Splinter Cell otrzyma ekranizację! Nowy serial Netflixa zapowiedziany!

Splinter Cell to kultowa seria gier akcji, która teraz doczeka się ekranizacji w formie serialu animowanego. Netflix dał nam pierwszy wgląd na tę produkcje podczas Netflix Geeked Week. Za produkcje będzie odpowiedzialny Derek Kolstad, który wcześniej stworzył już Johna Wicka. Na chwilę obecną nie znamy więcej szczegółów. Jakiś czas temu pojawiła się plotka, że tytuł ten otrzyma ekranizację i jak widać – stała się prawdą.

Here's your first look at the Splinter Cell animated series, an adaptation of the bestselling @Ubisoft game.

Derek Kolstad, creator of the John Wick franchise, is onboard to write the series.

#GeekedWeek pic.twitter.com/c3vjJV0wfR

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021