Steve Carell w nowej komedii twórcy Teda Lasso. Serial zrobi HBO

Mimo iż HBO Max jest u schyłku, to cały czas HBO funkcjonuje jako kanał TV. Powstanie nowy serial komediowy dla tej stacji, w którym główną rolę zagra Steve Carell, a twórcą serialu będzie Bill Lawrence.

Jak dobrze wiemy, Steve Carell to idealna postać do grania w komediach. Udowodnił to chociażby w filmie Czterdziestoletni prawiczek czy kultowym The Office. Teraz wystąpi w nowym serialu komediowym od Billa Lawrence'a, który ma na swoim koncie m.in. Teda Lasso.

Steve Carell znów w komedii

Studencki serial komediowy ze Stevem Carellem w roli głównej otrzymał od HBO zamówienie na 10 odcinków. Lawrence'owi będzie towarzyszył Matt Tarses, który współpracował między innymi przy The Goldbergs. Producentami wykonawczymi są Carell, Tarses i Lawrence, wraz z Jeffem Ingoldem i Lizą Katzer z Doozer Productions.

Aktor idealny do gatunku

Steve Carell to znakomity aktor komediowy, którego doświadczenie i osiągnięcia w tej dziedzinie są imponujące. Jego kariera w komedii obejmuje zarówno występy na małym, jak i dużym ekranie, a także prace scenariuszowe i produkcyjne. Carell zyskał rozgłos jako korespondent w tym satyrycznym programie informacyjnym, gdzie jego segmenty, takie jak "Even Stephven" z Stephenem Colbertem, były szczególnie popularne. Jego rola jako Michael Scott, niezdarny i często niestosowny menedżer w biurze papierniczej firmy Dunder Mifflin, przyniosła mu ogromną popularność. Carell za tę rolę otrzymał Złoty Glob i był wielokrotnie nominowany do nagród Emmy. Jego kreacja postaci Michaela Scotta stała się ikoniczna i uznawana jest za jedno z najlepszych osiągnięć w telewizyjnej komedii.

Steve Carell to wszechstronny i utalentowany aktor komediowy, który zdobył uznanie dzięki swoim umiejętnościom improwizacyjnym, wyjątkowemu poczuciu humoru i zdolności do tworzenia niezapomnianych postaci. Jego doświadczenie w komediach obejmuje szeroki zakres ról, od telewizji po filmy animowane, co czyni go jednym z najważniejszych aktorów komediowych swojego pokolenia.

Źródło: deadline.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe