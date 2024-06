Prequel Legalnej Blondynki, co wiemy o serialu Amazona?

Amazon Prime zaskakuje fanów kultowego filmu Legalna Blondynka zapowiedzią prequela, który zabierze nas do licealnych lat głównej bohaterki, Elle Woods.

Legalna Blondynka to jedna z najbardziej kultowych produkcji z gatunku chick flick. Film Roberta Luketica, oparty na książce Amandy Brown, zdobył uznanie publiczności, co zaowocowało pojawieniem się drugiej części franczyzy już w 2003 roku. W międzyczasie powstał również spin-off Legalne Blondynki oraz musical inspirowany filmem.

Od pewnego czasu krążyły plotki o możliwej kontynuacji przygód Elle Woods, a prawa do produkcji ma obecnie Amazon Prime. Jednak platforma zaskoczyła wszystkich widzów ogłaszając serial pod tytułem Elle, który przeniesie nas w czasie do młodzieńczych lat głównej bohaterki. Produkcja rozpoczęła się już w kwietniu tego roku, a oficjalne ogłoszenie zostało wydane podczas spotkania Amazona z reklamodawcami. Powstanie serialu skomentował Vernon Sanders, szef telewizji w Amazon MGM Studios.

Jedną z najbardziej cytowanych, ikonicznych i ukochanych postaci, nierozerwalnie związaną z Hollywood, musi być Elle Woods. Jesteśmy zaszczyceni, że przynosimy jej historię naszym globalnym klientom Prime Video. Wizja Reese'a i Hello Sunshine dla tego serialu, połączona z głosem Laury Kittrell, sprawiła, że ten serial stał się zupełnie nie do odparcia.

W roli producentki powraca Reese Witherspoon, która dotychczas grała główną bohaterkę franczyzy. Z wielkim entuzjazmem wypowiedziała się na temat projektu, podkreślając unikalność Elle Woods oraz wdzięczność wobec zespołów Prime Video i Hello Sunshine za spełnienie jej marzeń o powrocie Legalnej Blondynki:

Jestem naprawdę bardzo podekscytowana tym serialem! Fani poznają sposób, w jaki Elle Woods poruszała się po świecie jako nastolatka, wraz ze swoją wyjątkową osobowością i pomysłowością, w sposób, w jaki tylko nasza ukochana Elle potrafiła to robić. Co może być lepsze od tego? Jestem niezmiernie wdzięczna niezwykłym zespołom w Prime Video i Hello Sunshine - wraz z naszą niesamowitą pisarką Laurą Kittrell - za spełnienie mojego marzenia. Legalna Blondynka wraca!