Bad Boys: Ready or die z pokręconym zwiastunem! Czeka nas spotkanie z aligatorem

Sony wypuściło pełen akcji finałowy zwiastun Bad Boys: Ride or Die, w którym Will Smith i Martin Lawrence powrócą w swojej największej i najgorszej przygodzie w historii! Jak poradzi sobie nowa część, po tragicznej trójce?

Bad Boys powracają, lecz czy po raz ostatni? Trzecia część spotkała się ze słabym odbiorem ze strony widzów i krytyków, lecz postanowiono ruszyć kolejną część, która przywitała nas bardzo fajnym i pokręconym zwiastunem!

Bad Boys kontra aligator

Para przechodzi od bycia najlepszymi w Miami do najbardziej poszukiwanymi przestępcami w mieście, gdy odkrywają, że ich były kapitan został po śmierci wrobiony w zbrodnię, której nie popełnił. Teraz sami stają się celem. Z plecami przyciśniętymi do ściany, muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, aby rozwikłać ogromny spisek i ocalić sytuację, zanim czas się skończy.

Co wiemy o filmie?

Tym razem wieloletni przełożony duetu (nieśmiertelni w tych rolach Will Smith i Martin Lawrence) został oskarżony o przestępstwo, którego nie popełnił - a przynajmniej tak utrzymuje. Nasi bohaterowie rzecz jasna mu wierzą, toteż w te pędy ruszają mu na ratunek. Jak można się spodziewać, ściągną w ten sposób na siebie mnóstwo kłopotów. W końcu po tych wszystkich latach ich dalekie od podręcznikowych metody nie uległy zbytnim zmianom.

Obsada

Oprócz Smitha i Lawrence’a w rolach tytułowych Bad Boys, w drugoplanowej obsadzie występują Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paola Nuñez, Eric Dane, Ioan Gruffudd, Jacob Scipio, Melanie Liburd, Tasha Smith, Rhea Seehorn, Tiffany Haddish, John Salley, DJ Khaleda, Dennisa Greene’a, Joynera Lucasa i Joe Pantoliano.

Adil El Arbi i Bilall Fallah powracają, aby wyreżyserować nadchodzącą kontynuację po niezwykle udanym filmie Bad Boys for Life, który zarobił ponad 426,5 miliona dolarów przy budżecie produkcyjnym szacowanym na 90 milionów dolarów na rok 2020. Był to najwyższy dochodowym filmem amerykańskim, który w tym roku osiągnął światową sprzedaż kasową i czwartym najbardziej dochodowym filmem na świecie, co w zasadzie gwarantowało kontynuację.

Źródło: actionewz.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe