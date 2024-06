Sylvester Stallone dzieli się nowymi fotkami z planu Tulsa King! Nowa gwiazda w serialu

Serial Tulsa King powróci z drugim sezonem, a Sylvester Stallone udostępnił nową fotkę z planu zdjęciowego, na którym jest z debiutującym w serialu Frankiem Grillo.

Jak dobrze wiemy, Tulsa King nie mógł się tak zakończyć, jak się zakończył, gdyż był to cliffhanger. Serial powróci, a wraz z nim ukochany przez wielu Sylvester Stallone. Nową fotką z planu zdradził debiut innego aktora.

Tulsa King z nową twarzą

Na swoim Instagramie, Sylvester Stallone, udostępnił nowe zdjęcie z planu serialu, na którym jest z Frankiem Grillo - znanym z filmów Marvela jako Brock Rumlow. Daje to znak, że w tym komediowym serialu akcji pojawi się nowa twarz i miejmy nadzieję, że niejedna! Co więcej daje nam to duże nadzieje, że też będzie dobrze napisana, bo jak wiemy - Taylor Sheridan umie.

O serialu Tulsa King

Tulsa King opowiada historię gangstera, który stara się zbudować nowe imperium kryminalne w Oklahomie po wyjściu z więzienia. Pierwszy sezon serialu był jednym z najchętniej oglądanych tytułów platformy Paramount.

W główną rolę wciela się Sylvester Stallone. Na planie partnerują mu między innymi Andrea Savage, Martin Starr, Max Casella, Domenick Lombardozzi, Vincent Piazza czy Jay Will. Z kolei w pracach nad scenariuszem do serialu udział brali Terence Winter czy Taylor Sheridan.

Paramount Plus wydało niedawno oświadczenie, w którym ogłoszono, że Zisk wyreżyseruje i wyprodukuje drugi sezon serialu Tulsa King. Prace na planie trwają obecnie w Atlancie i Oklahomie.

Źródło: cbr.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe