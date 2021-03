WandaVision – Matt Shakman opowiada o dziesiątym odcinku

Swego czasu poinformowaliśmy Was, o prawdopodobnym, tajnym dziesiątym odcinku WandaVision. Na temat tejże teorii wypowiedział się Matt Shakman, reżyser serialu.

Finał WandaVision ma premierę jutro na Disney+, ale wielu fanów jest przekonanych, że dostaniemy tajny dziesiąty odcinek. Z pewnością miło jest pomyśleć, że serial może mieć zakończenie pełnometrażowe, ale tak niestety nie będzie. Chociaż będzie to najdłuższy odcinek do tej pory!

Skąd więc wiemy, że w tym lub przyszłym tygodniu nie ma żadnego dodatkowego odcinka WandaVision? Cóż, reżyser Matt Shakman potwierdził to podczas niedawnego wywiadu:

Nie, nie słyszałem tej teorii. Kto by to wyreżyserował? Wiem, że w następnym tygodniu będzie odcinek Making Of. Na tym kończymy już nasz program.

Czy chcemy, czy nie – WandaVision kończy się jutro. Wiemy, że kontynuacja tejże historii będzie w filmie Doktor Strange: In The Multiverse of Madness. Dodatkowo serial ma być powiązany z Spider-Man: No Way Home. Niestety zostanie nam ponownie czekać, by zobaczyć Scarlet Witch na ekranie.

WandaVision to amerykański serial, który należy do czwartej fazy MCU i rozgrywa się po wydarzeniach z Końca Gry. Opowiada on w formie sitcomu, o tytułowej parze superbohaterów, Wandzie Maximoff oraz Visionie, którzy prowadzą z pozoru idealne życie na przedmieściach, lecz powoli odkrywają, że rzeczywistość nie jest taka jak im się wydaje. Pierwszy epizod zadebiutował na Disney+ 15 stycznia 2021 roku, a kolejne emitowane są w tygodniowych odstępach. Najbliższy, finałowy odcinek, zadebiutuje 5 marca.

Źródło: comicbookmovie, ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe