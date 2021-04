Falcon i Zimowy Żołnierz – Easter Eggi i nawiązania z 3 odcinka!

Kontynuując naszą przygodę z ciekawostkami, nawiązaniami czy easter eggami zabieramy was dziś w podróż po trzecim odcinku serialu!

Kolejny odcinek przygotował dla nas wiele ciekawostek, analizę pierwszych dwóch odcinków również znajdziecie na naszej stronie, także zapraszamy!

Upamiętnienie T’Chaki

Atak terrorystyczny Zemo w Kapitan Ameryka: Wojna Bohaterów sprawił, że zbombardował ONZ, w skutek czego zginął T’Chaka, król Wakandy. Sam wspomniał o tym, gdy Barnes chciał wyciągnąć Zemo z celi. Miało to wzbudzić emocje u Bucky’ego, gdyż mieszkał on swego czasie na Wakandzie i to jego osądzano o śmierć króla.

Zimowy Żołnierz

Gdy Bucky po raz pierwszy spotyka się z Baronem Zemo, ten wypowiada słowa, które budziły w program Zimowego Żołnierza czyli pragnienie-zardzewiały-siedemnaście. Bucky oczywiście odpowiada, że to już na niego nie działa i marne są jego starania.

Falcon nie wie nic o odsiadce

Kolejne odniesienie do filmu Kapitan Ameryka: Wojna Bohaterów, a konkretniej odsiadki drużyny Kapitana. Podczas lotu samolotem, Baron Zemo mówi do Falcona, że nie wie co to znaczy być zamkniętym, po czym mówi, że jednak wie. Oczywiście, wszyscy chyba pamiętamy scenę jak Tony Stark odwiedził drużynę Rogersa we więzieniu.

Miasta się unoszą, a niewinni ludzie giną

Te słowa wypowiedział Helmut Zemo podczas lotu z Falconem i Buckym. Jest to odniesienie do Avengers: Czas Ultrona, gdzie Sokovia uniosła się w powietrze podczas ataku Ultrona. Nie musimy chyba także wspominać o tym, że wielu ludzi tam zginęło?

Madripoor

Co ciekawe, ta ciekawostka pojawiła się na naszej stronie. Madripoor jest rodzinnym miastem Wolverine’a. Swego czasu nawet Magneto był powiązany z tą miejscowością. Niestety podczas trwania odcinka, nie ujrzeliśmy ani jednego z mutantów.

The Princesse Bar

The Princesse Bar to jedna z najbardziej znanych w komiksach pijalni w Madripoor, z bogatą historią w komiksach X-Men. W trzecim odcinku Falcona i Zimowego Żołnierza jest prowadzony przez kobietę o imieniu Selby, która wydaje się być postacią bez bezpośredniego połączenia z komiksami.

Red Skull

Zemo wspomina o swoim strachu, że serum superżołnierza może stworzyć kolejnego Red Skulla. Warto pamiętać, że chociaż świat pamięta serum superżołnierza jako źródło zwiększonej siły i zdolności, w rzeczywistości wzmacnia ono również charakter człowieka; dobro staje się wielkie, zło także. Obawa Zemo, że serum może posłużyć do stworzenia kolejnego Red Skulla, jest całkowicie uzasadniona.

Pamiątka z Wakandy

Zemo zabiera Falcona i Zimowego Żołnierza do jednej ze swoich kryjówek – Bucky szybko dostrzega ślad koralików kimoyo. Na Wakandanie noszą bransoletki z tych koralików. Nakia (postać z komiksów o Czarnej Panterze)nosiła koraliki, które skanują ludzkie narządy lub mogą być użyte, aby zapobiec krwawieniu. Prawdopodobnie służą Bucky’emu do monitorowania i obserwacji, aby mieć oko na obszar wokół kryjówki Zemo.

Wielki powrót Ayo!

Koraliki prowadza Bucky’ego do Ayo, którą mogliśmy poznać w Czarnej Panterze. Obecność Ayo wskazuje, jak wysoki priorytet ma prawdopodobnie egzekucja Zemo. Jest on przecież odpowiedzialny za śmierć ich króla. Co z tego wyniknie? Przekonamy się dopiero w czwartym odcinku Falcona i Zimowego Żołnierza.

I to były najciekawsze easter eggi, ciekawostki i nawiązania, które znaleźliśmy w trzecim odcinku serialu. Kolejna część już za tydzień, także czekajcie! Jeśli również znaleźliście jakieś ciekawostki, których my nie poruszyliśmy – śmiało piszcie w komentarzach! Teraz czekajmy tylko do piątku na kolejny odcinek!

Źródło: Disney+, Kocham Kino/Screen Rant, ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe