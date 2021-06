Co obejrzeć po: Avatar? Podobne filmy science fiction

Avatar jest najbardziej dochodowym filmem wszech czasów. Napisana, wyreżyserowana i wyprodukowana przez Jamesa Camerona produkcja była dziewięciokrotnie nominowana do Oscarów, ostatecznie zdobywając trzy statuetki. Film opowiada historię byłego, sparaliżowanego komandosa, który dostaje szanse na odzyskanie sprawności. Bierze udział w programie Avatar i zostaje wysłany na odległą planetę Pandorę. Na miejscu zaprzyjaźnia się ze społecznością i zaczyna wątpić w słuszność swojej misji. Jeśli jesteście fanami filmów sci-fi, to przedstawiamy Wam propozycje produkcji zbliżonych do hitu Jamesa Camerona. Oto filmy podobne do Avatar!

FILMY PODOBNE DO AVATAR

Valerian i miasto tysiąca planet (2017)

Pierwszą propozycją jest produkcja inspirowana francuską serią komiksów Valerian, publikowanych od 1967 roku. Główni bohaterowie, Valerian i Laureline, są kosmicznymi agentami, którzy odpowiadają za porządek na terenach zamieszkałych przez ludzi. Gdy sytuacja w kosmosie ulega pogorszeniu, bohaterowie otrzymują specjale zadanie od komandora. Na zlecenie swojego szefa, chronią międzygalaktyczną metropolię, zamieszkiwaną przez tysiące gatunków z różnych miejsc galaktyki. W Mieście Tysiąca Planet, Valerian i Laureline muszą zmierzyć się ze złowrogą siłą, która zagraża każdemu życiu w kosmosie. Film często porównywany do Avatar, jednak zdecydowanie dużo mniej popularny. Do narobienia na Netflix!

Warcraft: Początek (2016)

Produkcja fantasy powstała na podstawie serii gier komputerowych opowiada o krainie Azeroth, która stoi na krawędzi konfliktu. Gdy na krainę nadciągają orkowie szukający nowego domu, wybucha wojna. Intruzi kolonizują świat i niszczą pozostałe rasy. Po przeciwnej stronie konfliktu znajdują się ludzie, którzy muszą walczyć o życie. Jedyną nadzieją dla Azeroth są generał Anduin Lothar i tajemniczy strażnik o imieniu Medivih. Obecnie Warcraft: Początek można znaleźć na platformie Chili oraz Rakuten.

Star Trek (2009)

Star Trek opowiada o członkach załogi gwiezdnej floty, wyruszającej w rejs nowoczesnym statkiem kosmicznym. Buntowniczy i charyzmatyczny James Kirk oraz zuchwały pół Vulcan, pół-człowiek Spock są młodymi rekrutami, którzy wyruszają w swój pierwszy kosmiczny rejs. Podczas wyprawy natrafiają na zepsutego do szpiku kości Nero, który zaślepiony jest chęcią zemsty i stwarza zagrożenie dla ludzkości. James i Spock starają się go powstrzymać, zanim będzie za późno. Film sci fi z Chrisem Pinem i Zacharym Quinto w rolach głównych do obejrzenia na platformie Netflix.

Strażnicy Galaktyki (2014)

W zestawieniu produkcji podobnych do Avatar nie mogło zabraknąć dziesiątego filmu należącego MCU – Strażników Galaktyki. Gdy Peter Quill kradnie tajemniczy artefakt, staje się celem potężnego Ronana. W ślad za złodziejem Ronan wysyła zawodową morderczynię Gamorę, która odnajduje Quilla na planecie Xandar. W zamieszanie wplątują się także dwaj łowcy nagród, Rocket oraz Groot i w rezultacie cała czwórka zostaje aresztowana i odesłana do kosmicznego więzienia, gdzie poznają Draxa Niszczyciela. Gdy główny bohater poznaje prawdziwą moc skradzionego artefaktu, odkrywa, że od tego momentu to od nich zależą losy całej galaktyki. Podobnie jak w filmie Avatar występuje tu Zoe Saldana, która tym razem zamiast postaci Na’vi, istot rasy niebieskiej, wciela się w wojowniczkę o zielonym kolorze skóry.

John Carter (2012)

Tytułowy John Carter jest weteranem wojny secesyjnej. Przypadkowo odnajduje tajemnicze wrota, które prowadzą na Marsa. Na tajemniczej planecie mimowolnie zostaje wplątany w konflikt pomiędzy tubylcami, okrutnym Tarsem Tarkasem i księżniczką Dejah, która desperacko potrzebuje pomocy. W świecie na skraju zagłady, Carter odzyskuje wiarę w siebie,odkrywa, że na planecie posiada większe możliwości fizyczne i rozpoczyna walkę, od której zależą los planety i jej mieszkańców. Produkcja fabularnie zdecydowanie najbardziej zbliżona do hitu Jamesa Camerona, więc jeśli interesują cię filmy science fiction podobne do Avatar, to ten tytuł musisz koniecznie zapisać na swojej liście do obejrzenia!

To były produkcje podobne do filmu Avatar!

