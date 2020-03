Dobre seriale Netflix godne polecenia! Ranking seriali!

Najlepsze seriale Netflix to również wyśmienite produkcje gatunkowe. Oto Czarne Lustro! W przyszłości ludzie mierzą się z problemami, które przysparzają im nowoczesne technologie i rozwój cywilizacji. Co by było gdyby… to myśl przewodnia tej inteligentnej oraz nietypowej produkcji. Nietypowej, albowiem każdy odcinek to inny świat i inne postacie zebranych pod jedną, przerażającą przepowiednią o technologii przejmującej kontrolę nad ludźmi. Patrząc na dzisiejszy świat i rozwój nauki, trudno jest oglądać ten serial i nie czuć pewnego rodzaju dyskomfortu czy niepokoju, patrząc na prawdopodobieństwo wydarzeń przedstawionych. Każdy odcinek jest z początku trochę zagadką, albowiem nigdy nie wiemy do jakiego dystopijnego twórcy zabiorą nas tym razem. Od strony narracyjnej, scenograficznej, scenariuszowej, audiowizualnej i aktorskiej jest to majstersztyk.