Filmy francuskie – ranking filmów, wartych obejrzenia!

Prezentujemy najlepsze filmy francuskie! Produkcje związane z tym narodem należą do wyjątkowych z wielu powodów. Słyną z rewelacyjnych komedii (ostatnio chociażby Nietykalni), ale nie brak im również wielu mistrzowskich produkcji historycznych, czy po prostu świetnych filmów akcji – tych mniej ambitnych (Taxi) oraz nieco bardziej (kultowych Leon zawodowiec). Oto zatem filmy francuskie, które warto najbardziej obejrzeć. Zapraszamy!

1. Dyskretny urok burżuazji (1972) Reżyseria Luis Buñuel Gatunek Dramat, Komedia Nasza ocena 90 Luis BuñuelDramat, Komedia Ambasador Mirandy wraz z przyjaciółmi udaje się do państwa Sénéchal, by zjeść razem obiad. Na miejscu okazuje się, że goście pomylili termin wizyty, gdyż nie zastają nikogo w domu. 2. Leon zawodowiec (1994) Reżyseria Luc Besson Gatunek Dramat, Kryminał Nasza ocena 90 Luc BessonDramat, Kryminał Płatny morderca ratuje dwunastoletnią dziewczynkę, której rodzina została zabita przez skorumpowanych policjantów. 3. Męczeństwo Joanny d'Arc (1928) Reżyseria Carl Theodor Dreyer Gatunek Dramat, Historyczny, Niemy Nasza ocena 87 Carl Theodor DreyerDramat, Historyczny, Niemy Zapis ostatniego dnia życia Joanny d'Arc, które zakończyła spalona na stosie. Podczas przesłuchań musiała wybierać między wiarą w Boga a własnym życiem. 4. Motyl i skafander (2007) Reżyseria Julian Schnabel Gatunek Biograficzny, Dramat Nasza ocena 86 Julian SchnabelBiograficzny, Dramat Prawdziwa historia sparaliżowanego redaktora francuskiego czasopisma "Elle", który leżąc w szpitalu, próbuje za pomocą mrugnięć oka opisać swoje wspomnienia. 5. Mania wielkości (1971) Reżyseria Gérard Oury Gatunek Komedia Nasza ocena 86 Gérard OuryKomedia Poborca podatkowy Don Salluste popada w niełaskę u króla Hiszpanii. Postanawia obmyślić plan zemsty przeciwko władcy i swoim wrogom. 6. Nietykalni (2011) Reżyseria Eric Toledano, Olivier Nakache Gatunek Komedia Nasza ocena 85 zobacz zwiastun Eric Toledano, Olivier NakacheKomedia Sparaliżowany Phillippe, będący jednocześnie majętnym człowiekiem poszukuje kogoś, kto pomoże mu w codziennych czynnościach. Wybór nie jest prosty, tym bardziej, iż ma on wysokie oczekiwania, które spełnia ktoś, kto zdawać by się mogło, nie potrafi zaopiekować się samym sobą. Mowa tu o Drissie, pochodzącym z uboższych sfer czarnoskórym mężczyźnie, który na widok kalekiego Phillippe'a nie popada w rozżalenie, a wprost przeciwnie- pozwala sobie na dość niepoprawne politycznie zachowania. Szorstka relacja między odtwarzanymi przez François Cluzeta i Omara Sy przeradza się we wspaniałą przyjaźń, która niepozbawiona cieni potrafi wzruszyć i rozbawić. 7. Pogarda (1963) Reżyseria Jean-Luc Godard Gatunek Dramat, Obyczajowy Nasza ocena 85 Jean-Luc GodardDramat, Obyczajowy Camille (Brigitte Bardot) jest żoną słynnego scenarzysty, Paula Javala (Michel Piccoli). Pewnego dnia, amerykański producent filmowy, Jeremy Prokosch (Jack Palance), zwraca się do niego z prośbą o poprawienie kilku scen w filmie "Odyseusz", realizowanym na Capri przez Fritza Langa. Początkowo mężczyzna nie jest chętny do modyfikowania scen i przeciwstawiania się znanemu reżyserowi. Dopiero kiedy Prokosch proponuje mu dodatkowe pieniądze, zgadza się wprowadzić poprawki do scenariusza. Camilla, która towarzyszy mężowi na planie filmowym, odczuwa do niego coraz głębszą pogardę. W końcu uświadamia sobie, że już go nie kocha... 8. Kolacja dla palantów (1998) Reżyseria Francis Veber Gatunek Komedia Nasza ocena 84 Francis VeberKomedia Grupa przyjaciół organizuje kolację, by zabawiać się kosztem "palanta". Ich gościem jest pechowy księgowy. 9. Amelia (2001) Reżyseria Jean-Pierre Jeunet Gatunek Komedia romantyczna Nasza ocena 83 zobacz zwiastun Jean-Pierre JeunetKomedia romantyczna Amelia Poulain jest piękną, młodą dziewczyną. Żyje sama w wielkim Paryżu. Pracuje jako kelnerka w małej kafejce. Czuje się zagubiona i samotna, nie ma ani narzeczonego, ani przyjaciół. Aż pewnego dnia... Odnajduje ukryty w swojej łazience przed laty skarb. Postanawia odnaleźć właściciela. Widząc wzruszenie i łzy człowieka po otrzymaniu "przesyłki" coś się w niej przełamuje. Odnajduje życiowy cel. Będzie uszczęśliwiać ludzi! Wszystko się zmienia, a w dodatku w życiu Amelii pojawia się mężczyzna... 10. Nienawiść (1995) Reżyseria Mathieu Kassovitz Gatunek Dramat Nasza ocena 80 Mathieu KassovitzDramat W trakcie przesłuchania policja okrutnie obchodzi się z zatrzymanym arabskiego pochodzenia, skutkiem czego na ulicach Paryża dochodzi do walk pomiędzy młodzieżą ze środowisk imigranckich a stróżami prawa. 11. Pan od Muzyki (2004) Reżyseria Christophe Barratier Gatunek Dramat, Muzyczny Nasza ocena 79 zobacz zwiastun Christophe BarratierDramat, Muzyczny Film przedstawia perypetie Clementa Mathieu – niespełnionego kompozytora w średnim wieku, który uczy muzyki w ośrodku dla sierot. Mathieu, pomimo sprzeciwu innych wychowawców postanawia zaszczepić swoim wychowankom miłość do muzyki i zakłada dla nich chór. Z czasem nauczyciel zdobywa szacunek i poważanie wśród młodzieży, co niekoniecznie podoba się dyrektorowi placówki. Pan od muzyki to jeden z najsłynniejszych francuskich filmów ostatnich lat. Stawiany jest w jednym rzędzie z takimi hitami jak Amelia, czy Nietykalni. Film był debiutem reżyserskim Christophe Barratiera, którego premierowy obraz był remakiem klasycznej produkcji z 1943 roku pt. Klatka słowicza. Obraz Barratiera pokazuje jak silna moc uzdrawiająca drzemie w muzyce, która jest szansą na odczarowanie smutnego dzieciństwa wychowanków. 12. Taxi (1998) Reżyseria Gerard Pires Gatunek Akcja, Komedia Nasza ocena 70 zobacz zwiastun Gerard PiresAkcja, Komedia Daniel (Samy Naceri), najlepszy dostawca pizzy w mieście, zmienia pracę i zaczyna jako taksówkarz jeżdżący tuningowanym Peugeotem 406. Niestety, przez swoją miłość do bardzo szybkiej jazdy zostaje w końcu złapany. Jeden z jego pasażerów okazuje się być policjantem. Jest to Emilien (Frédéric Diefenthal), który ma dwa wielkie zmartwienia. Pierwsze to to, że każdy jego egzamin na prawo jazdy zawsze kończy się wjechaniem w jakiś sklep, a drugie to takie, że musi złapać gang "Mercedesów" - niemieckich złodziei okradających banki. Emilien daruje Danielowi karę, jeśli tamten obiecuje pomóc policji... 13. Rodziny się nie wybiera (2018) Reżyseria Dany Boon Gatunek Komedia Nasza ocena 70 Dany BoonKomedia Genialny projektant wnętrz ulega amnezji. Wydaje mu się, że ma 17 lat i zapomina, iż nie utrzymuje już kontaktów ze swoją rodziną. 14. Za jakie grzechy, dobry Boże? (2014) Reżyseria Philippe de Chauveron Gatunek Komedia Nasza ocena 70 Philippe de ChauveronKomedia O co chodzi? O cztery piękne córki na wydaniu i jedno marzenie ich poukładanych, konserwatywnych rodziców - żeby dobrze wyszły za mąż. Ale co zrobić, gdy czterech zakochanych mężczyzn to Żyd, Arab, Chińczyk i wesoły chłopak z serca Czarnej Afryki? Każdy z nich pochodzi z innej kultury, ma swoje obyczaje, wierzenia, religię. Jak nie zwariować, próbując wszystkich pogodzić ze sobą? Czy to wszystko może skończyć się na ślubnym kobiercu, czy raczej wywoła totalną wojnę domową? 15. Jutro będziemy szczęśliwi (2016) Reżyseria Hugo Gélin Gatunek Dramat, Komedia Nasza ocena 70 Hugo GélinDramat, Komedia Prowadzący beztroskie życie mężczyzna musi niespodziewanie zaopiekować się córką, o istnieniu której nie wiedział. 16. Taxi 2 (2000) Reżyseria Gerard Krawczyk Gatunek Akcja, Komedia Nasza ocena 65 zobacz zwiastun Gerard KrawczykAkcja, Komedia Japoński minister obrony kraju odwiedza Francję. Celem wizyty jest zdobycie informacji na temat francuskich metod walki z terrorystami. Minister ma zamiar podpisać z rządem francuskim kontrakt warty kilka miliardów dolarów. Zostaje jednak porwany przez ludzi pracujących dla yakusa, mafii z Japonii. Daniel, taksówkarz z Marsylii o umiejętnościach rajdowego kierowcy i Emil, policjant z Paryża, który nadal nie może uzyskać prawa jazdy, łączą siły, żeby uratować japońskiego ministra. Zanim jednak odnajdą dostojnego gościa, a także porwaną razem z nim sympatię Emila, także pracującą w policji - Petrę, przeżyją wiele niezwykłych przygód. Nie mają czasu do stracenia, gdyż minister musi pojawić się na spotkaniu z prezydentem Francji i nikt nie może się dowiedzieć o jego wcześniejszym zniknięciu. Między Marsylią a Champs-Elysees rozegra się wielki pościg. 17. I znowu zgrzeszyliśmy, dobry Boże! (2019) Reżyseria Philippe de Chauveron Gatunek Komedia Nasza ocena 65 Philippe de ChauveronKomedia Tym razem nie ma mowy o małżeństwach i rozwodach. Gorzej – pary młode z poprzedniej części będą chciały opuścić Francję. Jak daleko posuną się teściowie, by zatrzymać ich w kraju? Religia, tożsamość i narodowe stereotypy znów trafią na ołtarz krytyki, a państwo Verneuil i inni zostaną wyspowiadani na ekranie z małych i dużych grzechów. Więcej kłopotów, więcej kontrowersji, więcej… zabawy! 18. Kobieta na Marsie, mężczyzna na Wenus (2018) Reżyseria Pascale Pouzadoux Gatunek Komedia Nasza ocena 63 Pascale PouzadouxKomedia Małżeństwo zamienia się rolami. Hugo zostaje sprzedawcą damskiej biżuterii i przejmuje domowe obowiązki, Ariane przejmuje kierownictwo w firmie budowlanej. 19. Taxi 3 (2003) Reżyseria Gerard Krawczyk Gatunek Akcja, Komedia Nasza ocena 58 zobacz zwiastun Gerard KrawczykAkcja, Komedia Daniel (Samy Naceri) i Emilian (Frédéric Diefenthal) znowu powracają na nasze ekrany. Tym razem w stylu lepszym niż to było w części 2. Znowu mamy do czynienia z Azjatami, tyle że tym razem bandyci przebrani są za mikołajów. Niemożność złapania od 8 miesięcy owych bandytów powoduje, że Emilian cierpi na bezsenność i w ogóle nie zauważa zmian zachodzących w jego najbliższym otoczeniu. Daniel natomiast przeżywa kryzys swego związku, dziewczyna (Marion Cotillard) chce się od niego wyprowadzić, ponieważ w garażu więcej nie będzie mieszkać. Zbliżają się Święta, a gang mikołajów jest nadal nieuchwytny. 20. Taxi 4 (2007) Reżyseria Gerard Krawczyk Gatunek Akcja, Komedia Nasza ocena 56 zobacz zwiastun Gerard KrawczykAkcja, Komedia Taksówkarz Daniel (Samy Naceri) i policjant Émilien (Frédéric Diefenthal) są już szczęśliwymi ojcami usiłującymi pogodzić pracę zawodową z wychowaniem synów. Ich spokojne życie Niestety, łatwowierny Émilien decyduje się go... uwolnić. Chcąc odzyskać utraconą odznakę, bohater zwraca się o pomoc do Daniela. Wierzy, że jeśli uda mu się odnaleźć zbiega i doprowadzić do jego aresztowania, komisarz Gibert (Bernard Farcy) przyjmie go z powrotem do pracy. polecasz tę produkcję? 0% Pokaż więcej (20)