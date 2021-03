Najlepsze brytyjskie seriale kryminalne na Netflix | TOP 10

Jako, że podzieliśmy się już z Wami, naszym ogólnogatunkowym brytyjskim topem na Netflix, to teraz polecimy najlepsze brytyjskie seriale kryminalne, które dostępne są w tym serwisie!

NAJLEPSZE BRYTYJSKIE SERIALE KRYMINALNE NA NETFLIX

Ranking prezentujący najlepsze brytyjskie seriale kryminalne otwiera seria brytyjska odsłona serii Criminal. Akcja skupia się w pokoju przesłuchań i pomieszczeniu za lustrem weneckim. Dwójka policjantów przesłuchuje podejrzanego, natomiast reszta zespołu obserwuje całą procedurę za lustrem weneckim. Pod presją czasu starają się udowodnić zbrodnie oskarżonym.

Jedna z wielu produkcji będących elementem współpracy Netflixa i Harlena Cobena. The Stranger to brytyjski miniserial kryminalny, którego bohaterem jest uznany prawnik. Adam Price jest kochającym mężem i oddanym ojcem dwójki synów. Wydaje się, że prowadzi idealne życie, jednak wszystko zmienia pojawienie się tajemniczej kobiety, która chce być nazywana Nieznajomą. Zdradza on Adamowi tajemnice, która wpływa na jego idealne życie. Wkrótce żona Adama ginie bez śladu a on sam zaczyna odkrywać sieć kłamstw, która go otacza.

Produkcja, która bez wątpienia spodoba się fanom kryminałów w stylu Agathy Christie. Elliotowie i Douglasowie prowadzą sielski tryb życia w Szkocji. Mieszkają na odosobnionych terenach, gdzie wszyscy znają się od zawsze. Całą idyllę przerywa morderstwo nowożeńców. Główny podejrzany zostaje zamknięty w szopie przez dwie rodziny, jednak okazuje się, że zostaje wkrótce odnaleziony z poderżniętym gardłem. Sytuacja wymyka się z pod kontroli, a na jaw wychodzą kolejne tajemnice.

Tym razem serial kryminalny z elementami komedii. Detektyw Jack Armstrong i Detektyw Kate Bishop to dwie ścierające się osobowości, jednak zostają przydzieleni jako nowi partnerzy. Jack to czarujący leń, natomiast Kate to jego zupełne przeciwieństwo – jest pracowitą, dobrze zorganizowaną policjantką. Spierają się na każdym kroku, jednak wynik śledztwa w sprawie seryjnego mordercy samotnych kobiet może zaważyć na ich karierach. Czy ta nie typowa dwójka się dogada. by rozwikłać sprawę? Zobaczcie koniecznie!

Akcja serialu osadzona jest w malowniczej Walii. Tomas Mathias dręczony śmiercią córki i nieudanym małżeństwem rozpoczyna pracę na małym lokalnym komisariacie w Aberystwyth, gdzie prowadzi sprawy tajemniczych morderstw. Podczas śledztw wychodzą na jaw tajemnice związane z rodzinną tragedią Mathiasa.

Serial ten opowiada o brytyjskiej Pani detektyw, która nie ma lekko w życiu. Ma swoje problemy małżeńskie, zaniki pamięci, a także trudy macierzyńskie. Nie przeszkadza jej to oczywiście w łapaniu morderców. Wciągający serial, produkcji oryginalnej Netflixa, którego obecnie możecie obejrzeć trzy sezony.

Produkcja ta również znalazła się w brytyjskim topie. Safe to brytyjski serial kryminalny stworzony na podstawie opowieści Harlena Cobena, której historia skupia się na Tomie Delaneyu. Główny bohater to chirurg, który samotnie wychowuje swoje córki. Po pewnym czasie znikają w nieznanych okolicznościach, a Tom odkrywa różne tajemnice, o bliskich mu osobach.

Mrożąca krew w żyłach historia kryminalna. Grupka detektywów prowadzi śledztwo odnośnie brutalnego morderstwa pewnej kobiety, na placu zabaw. Świadkiem tego morderstwa jest kilkuletni chłopiec. Paranoid wyróżnia się również gwiazdorską obsadą: Indira Varma, Neil Stuke czy Kevin Doyle.

Jeden z najbardziej znanych seriali kryminalnych na Netflix. W miasteczku Broadchurch dochodzi do morderstwa małego chłopca. Policyjni detektywi Ellie Miler (Olivia Colman) i Alec Hardy (David Tennant) przeprowadzają śledztwo, odnośnie śmierci, wcześniej wspomnianego 11-latka.

Czy to Doktor Strange? Nie! Benedict Cumberbatch w swojej jakże kultowej roli! Tym razem w angielskim serialu stworzonym dla BBC, o tytule Sherlock! Serial daje nam nowe spojrzenie, na kultowego już bohatera powieści Arthura Conana Doyle’a, czyli tytułowego Sherlocka Holmesa. Nasz bohater tropi przestępców w stolicy Wielkiej Brytanii, czyli Londynie. Uwaga, odcinki trwają po 1,5 godziny! Tylko dla wytrwałych zawodników! Świetny brytyjski serial kryminalny na Netflix z detektywem w roli głównej.

