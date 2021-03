Najlepsze seriale fantasy na Netflix, HBO i Prime Video

Jeszcze kilka lat temu to głównie seriale dramatyczne, komedie i romanse biły rekordy oglądalności, ale ostatnimi czasy inne gatunki również zyskują na popularności. To właśnie seriale fantasy znajdują się w czołówce najbardziej znanych i najwyżej ocenianych światowych produkcji. W przygotowanym przez nas zestawieniu możecie zapoznać się z najciekawszymi i cieszącymi się największą popularnością serialami fantasy. Oto ranking przedstawiający najlepsze seriale fantasy na Netflix, HBO i Amazon Prime Video.

NAJLEPSZE SERIALE FANTASY NETFLIX, HBO, PRIME VIDEO

15. Dawno, dawno temu (2011-2018)

Listę najlepszych seriali fantasy otwiera produkcja z katalogu Netflix, która zdecydowanie powinna spodobać się fanom baśni. To właśnie najpopularniejsze z nich stanowią motyw przewodni serialu. Na bajkowe postaci została rzucona klątwa i nie pamiętają tego kim są. Przeniesionych do współczesnego świata bohaterów może uratować tylko córka Królewny Śnieżki. Serial z Jennifer Morrison w roli głównej przede wszystkim bardzo dobrze oddaje baśniowy nastrój. Dużym plusem jest także piękna scenografia i świetny dobór aktorów. Wszystkie sezony Dawno, dawno temu do obejrzenia na Netflix!

14. Shadowhunters (2016-2019)

Serial młodzieżowy/young adult fantasy dostępny na Netflix opowiada historię Clary Fray, która pewnego dnia odkrywa, że pochodzi z rodu Nocnych Łowców. Kiedy jej matka zostaje uprowadzona, Clara jest zmuszona wyruszyć w niebezpieczną podróż, aby ją odnaleźć. Produkcja powstała na podstawie serii książek Cassandry Clare podobnie, jak film Dary Anioła z 2013 roku. W Shadowhunters pojawia się oczywiście mnóstwo potworów, nadprzyrodzonych zjawisk oraz magii, więc serial zdecydowanie powinien spodobać się fanom historii o istotach nadnaturalnych.

13. Carnival Row (2019- …)

Produkcja od Amazon Prime Video skupia się na mrocznym mieście, do którego tłumnie przybywają mityczne stwory uciekające ze swojej ogarniętej wojną ojczyzny. Wzrasta napięcie między mieszańcami i imigrantami, a seryjny morderca zaczyna polowanie na nadnaturalne istoty. Serial z Orlando Bloomem i Carą Delevingne przyciąga ciekawym scenariuszem, klimatyczną scenografią i przede wszystkim bardzo dobrze wykreowanymi bohaterami. Carnival Row prezentuje się bardzo dobrze ze strony audiowizualnej i aktorskiej, a fabuła z odcinka na odcinek wciąga coraz bardziej.

12. Księga czarownic (2018-…)

Ten serial fantasy opowiada o współczesnej czarownicy, która próbuje odkryć tajemnicę starego manuskryptu. Serial zrealizowany starannie i z dbałością o szczegóły. Produkcja posiada interesujący scenariusz, świetnie dobraną obsadę aktorską i efekty specjalne na dość wysokim poziomie. Księga czarownic zgrabnie łączy fantastykę, dramat i romans, dzięki czemu nie można się przy nim nudzić. Aktualnie dostępny na HBO GO.

11. Dobry omen (2019)

Miniserial fantasy produkcji Amazon Prime Video i BBC przedstawia wizję końca świata z perspektywy anioła i demona. Gdy na Ziemi pojawia się syn szatana, staje się jasne, iż jest zapowiedzią zbliżającego się armagedonu. By temu zapobiec anioł Azirafal i demon Crowley starają się wpłynąć na chłopca, by otoczony zarówno dobrem, jak i złem wyrósł na normalne dziecko. Okazuje się jednak, że cały czas zajmowali się niewłaściwym chłopcem. Serial jest przepełniony humorem oraz świetną ścieżką dźwiękową. Jednak największą zaletą Dobrego Omenu są Michael Sheen i David Tennant, którzy znakomicie sprawdzili się w rolach głównych.

10. Teen Wolf: Nastoletni wilkołak (2011-2017)

Teen Wolf skupia się na miasteczku Beacon Hills i zwyczajnym chłopaku, którego pewnego dnia ugryzł wilkołak. W rezultacie Scott McCall stał się wilkołakiem i siłą rzeczy został wepchnięty do nadprzyrodzonego świata. Młodzieżowy serial może nie jest najlepszy pod względem efektów specjalnych i charakteryzacji, ale ciekawy scenariusz i bogata obsada aktorska zapewniają wiele godzin dobrej zabawy z tą produkcją. Wszystkie sezony do obejrzenia na Netflix.

9. Outlander (2014-…)

Kolejnym serialem na naszej liście jest Outlander, a opowiada on historię Claire Randall, która była brytyjską sanitariuszką podczas II wojny światowej. Pewnego dnia w tajemniczy sposób zostaje przeniesiona do roku 1743. Serial jest adaptacją powieści Obca Diany Gabaldon i jest mieszanką fantastyki, dramatu oraz romansu z odrobiną science fiction. Akcja rozgrywa się w dwóch epokach czasowych, dzięki czemu możemy podziwiać niewątpliwie piękne kostiumy i scenografie. Odcinki produkcji z Caitrioną Balfe można oglądać w serwisie Netflix.

8. The Originals (2013-2018)

The Originals skupia się na historii najstarszych wampirów na świecie. Mikaelsonowie powracają do Nowego Orleanu – miasta, które niegdyś pomogli zbudować. Bardzo szybko przekonują się, że władzę przejął ich dawny znajomy. Nie mając innego wyjścia, rodzeństwo stara się zrobić wszystko, by znowu wrócić na szczyt. Jest to wyjątkowo udany spin-off Pamiętników Wampirów. Serial mroczny, dobrze wyreżyserowany i z niewątpliwie świetnie wykreowanymi bohaterami. Powinien spodobać się nie tylko fanom wampirów. Ten serial fantasy również dostępny jest w bibliotece Netflix.

7. Chilling Adventures of Sabrina (2018-2020)

Oryginalny serial fantasy Netflixa, który przedstawia nieco mroczniejszą wersję Sabriny Spellman, którą wielu pamięta z kultowego sitcomu z lat 90. Produkcja opowiada o dojrzewaniu w świecie grozy, czarów i nadprzyrodzonych sił. Młoda dziewczyna zmaga się ze swoją podwójną naturą i stara się przeciwstawić siłom zagrażającym jej rodzinie i światu. Jest to serial mroczny, a jednocześnie bardzo przyjemny w odbiorze i zdecydowanie bardzo wciągający.

6. Przygody Merlina (2008-2012)

Opowieść o młodym czarodzieju, który przybywa do Camelotu i ukrywa swoje zdolności, gdyż bezwzględny król, Uther Pendragon, tępi wszelką magię. Z pewnością jest to produkcja, na którą każdy natknął się przynajmniej raz przełączając kanały telewizyjne czy wchodząc na serwisy streamingowe. Chociaż Przygody Merlina nie należą do najbardziej ambitnych seriali, to zdecydowanie jest to serial humorystyczny, lekki i przyjemny. Do obejrzenia na Netflix!

5. Wiedźmin (2019-…)

Wiedźmin jest opowieścią o Geralcie z Rivii, samotnym łowcy potworów, który szuka swojego miejsca w świecie. Przeznaczenie łączy jego losy z potężną czarodziejką Yennefer i młodą księżniczką Ciri. Serial powstał na podstawie kultowej polskiej sagi fantasy autorstwa Andrzeja Sapkowskiego. Produkcja oryginalna Netflixa bez wątpienia bardzo szybko stała się ogromnym hitem na całym świecie. Pierwszy sezon składa się z 8 odcinków, a do kolejnego trwają obecnie zdjęcia. Pozycja obowiązkowa, jeśli chce się obejrzeć najlepsze seriale fantasy na Netflix.

4. Lucyfer (2016-…)

Następną pozycją na liście przedstawiającej najlepsze seriale fantasy jest Lucyfer. Znudzona swoim bytem tytułowa postać porzuca funkcję Władcy Piekieł i udaje się do Los Angeles, gdzie zostaje właścicielem klubu nocnego. Z czasem postanawia używać swoich nadprzyrodzonych mocy, by pomagać policji w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych. Zdecydowanie godna uwagi jest ciekawa fabuła serialu, niewymuszony humor i świetnie dobrana obsada aktorska. Wszystkie odcinki można nadrobić na Netflix.

3. Supernatural (2005-2020)

To bezsprzecznie najdłużej emitowany serial fantasy w historii amerykańskiej telewizji. Opowieść o dwóch braciach, którzy od najmłodszych lat byli przygotowywani do walki ze złem. Sam miał jednak inne plany – studiować prawo i żyć normalnie. I tak się działo do chwili, w której jego starszy brat Dean pojawił się z niepokojącymi wieściami na temat ich ojca. Supernatural łączy w sobie wiele gatunków oraz bazuje na mitach i legendach z całego świata. Serial jest pełen humoru, odniesień do popkultury i genialnie dobranej ścieżki dźwiękowej. Dodatkowo produkcja zgrabnie uciera pewne schematy i wierzenia, a jej różnorodność sprawia, że każdy odnajduje w niej coś dla siebie. Obecnie dostępny w bibliotece Amazon Prime Video.

2. Stranger Things (2016-…)

Zestawienie, w którym prezentujemy m.in. najlepsze seriale fantasy z Netflix nie może obejść się bez Stranger Things. Akcja tego serialu rozgrywa się w miasteczku Hawkins, gdzie w niewyjaśnionych okolicznościach zaginął dwunastoletni chłopiec. Jego matka ze wszystkich sił próbuje go odnaleźć lub się z nim skontaktować, jednak część mieszkańców uważa ją za wariatkę. Zniknięcie chłopca niewątpliwie było początkiem tajemniczych zdarzeń dziejących się w mrocznym Hawkins. Jest to jeden z najpopularniejszych seriali Netflixa, który świetnie nawiązuje klimatem do produkcji z lat. 80. XX wieku. Fabuła Stranger Things jest bardzo bogata, wielowątkowa i spójna. Bohaterowie są barwni i świetnie wykreowani, co oczywiście jest dużą zasługą genialnie dobranej obsady.

1. Gra o tron (2011-2019)

Pierwsze miejsce bezsprzecznie zajmuje Gra o tron. Adaptacja sagi George’a R. R. Martina opowiada o kontynencie Westeros i znajdujących się na nim Siedmiu Królestwach. Najpotężniejsze rody walczą o władzę poprzez intrygi, zdrady oraz zbrodnie. Gra o tron jest serialem, który jeszcze długo będzie nosić miano niedoścignionego serialu. To produkcja HBO z genialną fabułą, świetną obsadą aktorską, zachwycającymi scenografiami i dbałością o najmniejsze szczegóły. Mimo, iż finałowa seria rozczarowała wielu widzów, to żadna inna seria fantasy nie zgromadziła przed ekranami tak wielkiej widowni i nie przyniosła tak wielkiego kasowego sukcesu. Jest to serial, któremu jeszcze długo będzie trzeba szukać godnego konkurenta.

To był ranking przedstawiający najlepsze seriale fantasy na Netflix, HBO czy Prime Video!

Zobacz również:

Ilustracja wprowadzenia: materiały promocyjne