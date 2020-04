Dom kwiatów – recenzja 3. sezonu!

Netflix potrafi stworzyć seriale ogromnie słabe i nijakie. Ale na platformie znajdziemy też produkcje oryginalne, które po prostu zachwycają. Jedną z nich jest Dom kwiatów, produkcja meksykańska.

Dom kwiatów już pierwszym sezonem wywołał niemałe zamieszanie. Po swojej premierze w 2018 roku zdobył rzesze fanów nie tylko w Meksyku, ale i na całym świecie. Tytułowa La casa de las flores to po prostu rodzinna kwiaciarnia i chociaż z biegiem czasu serial skupia się na czym innym, to dalej pozostaje miejscem kultowym dla wszystkich bohaterów serialu. W końcu to tam zaczyna się pierwszy i kończy ostatni odcinek serii. Dom kwiatów skupia się na rodzinie de la Mora, która od pokoleń ukrywa straszne sekrety jej członków. Jednak trzeci sezon w końcu rozwiewa wszystkie wątpliwości.

Ostatnia seria Domu kwiatów rozpoczyna się od pobytu Pauliny (Cecilia Suarez) w więzieniu, a Eleny (Aislinn Derbez) w szpitalu. Pozostali członkowie początkowo po prostu starają się nie przeszkadzać, ani jednej, ani drugiej. Maria Jose (Paco Leon) stara się z Madrytu nadzorować proces wyciągnięcia Pauliny z więzienia. Niestety, jej siostra uniemożliwia wszystkie działania i dopiero kiedy Maria Jose zjawia się w Meksyku, Paulina opuszcza więzienną celę. Elena jest w śpiączce po wypadku, którego doznała. Okazuje się jednak, że jest w ciąży i nikt nie wie z kim. Jak się później okazuje ona też. Julian (Dario Yazbek Bernal), ich brat, nadal nie potrafi ogarnąć swojego małego kawałka świata.

Dom kwiatów może się wydawać durną komedyjką. Jednak bliżej mu do dramatu obyczajowego z elementami komedii, tragedii, tajemnicy i kryminału. W samym trzecim sezonie mamy do czynienia z morderstwem, prześladowaniem osób homoseksualnych, terapią konwersyjną, odkrywaniem prawdy o członkach własnej rodziny i ich stratą. Wszystko wsparte kulturą drag queen i fantastyczną muzyką lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Dom kwiatów jest produkcją kompletną i kompleksową, która dodatkowo rozśmieszy i wzruszy. A trzeci sezon tylko to potwierdza.

W ostatnim sezonie fabuła prowadzona jest na dwóch planach czasowych. Teraźniejszość, jak do tej pory, oraz przeszłość, czyli młodość Virginii i Ernesto, rodziców trójki rodzeństwa de la Mora. Do życia całej rodziny powraca babcia Victoria, która napsuje krwi wszystkim jej członkom, jak to zrobiła w przeszłości swojej córce i mężowi. Można powiedzieć, że pomimo dwóch planów czasowych historia prowadzona jest w sposób analogiczny. Można znaleźć pewne podobieństwa, które tylko potwierdzają, jak bardzo przemyślany był to sezon. Ponadto taki zabieg pozwolił scenarzystom wprowadzić nowe postaci, a co za tym idzie, także nową obsadę. A powyższe było swego rodzaju powiewem świeżości.

Postać Pauliny de la Mora jest najlepszym, co mogło spotkać ten serial. Cecilia Suarez stworzyła tę postać od początku – tak, nawet sposób specyficznego mówienia został wymyślony na potrzeby postaci i to w momencie, kiedy część scen do pierwszego sezonu była już nagrana. Również to Paulina na przestrzeni trzech sezonów dojrzewa najbardziej – chociaż wszyscy bohaterowie, bez wyjątku ewoluują w lepsze wersje samych siebie. Drugim takim przykładem może być Diego (Juan Pablo Medina), parter Juliana, który nie był faworytem fanów, a śmiało pretenduje do postaci tragicznej. W trzecim sezonie okazuje się, że odtrącony przez rodziców, mimo wszystko radził sobie z brakiem akceptacji jego orientacji seksualnej. Jednak dochodzi do momentu, kiedy decyduje się na „wyleczenie z homoseksualizmu” i to za jego sprawą oglądamy jedne z najsmutniejszych i dramatycznych scen w całym serialu. Jego doświadczenia zestawiono z prześladowaniem jednego z bohaterów na początku lat 80., co tylko pokazuje, że świat w pewnych kwestiach i dla pewnych ludzi po prostu zatrzymał się w miejscu.

Dom kwiatów ciężko streścić bez zdradzania wielu szczegółów, bo fabuła jest tam ogromnie zawiła (niczym rasowa telenowela). Jednak pomimo tego scenarzyści prowadzili ją w sposób godny podziwu. Nie ma w niej luk, braków, postaci dojrzewały wraz z rozwojem serialu. W całość włączono wątki LGBT, kulturę drag queen, które stały się ogromną częścią charakteru produkcji, a nie tylko jej elementem. Trzeci i ostatni sezon, jest wisienką na torcie tej pięknej historii.

