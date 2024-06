Kirsten Dunst i Daniel Brühl dołączają do kolejnego filmu Rubena Östlunda. The Entertainment System Is Down nadchodzi, choć nie wiemy dokładnie kiedy.

Ruben Östlund dopiął swego i w końcu, po zdobyciu dwóch Złotych Palem, może nakręcić co chce i z kim chce. Wybór padł na dwa spore nazwiska, które znane są głównie fanom Marvela. Chodzi o Kristen Dunst oraz Daniela Brühla.

Dunst i Brühl u Östlunda

Ruben Östlund to naprawdę utalentowany reżyser, który nagrał hitowe W trójkącie czy The Square, bądź Turystę. Te trzy wybitne tytułu mówią już wiele o tym reżyserze. Niemniej nie idzie on na urlop, gdyż zbiera powoli armię do swojego nowego filmu - The Entertainment System Is Down. Główne role zagrają gwiazda ostatniego Civil War - Kirsten Dunst oraz znany z filmu Kapitan Ameryka: Wojna Bohaterów - Daniel Brühl.

Więcej o nowościach filmowych przeczytasz w Movies Room:

O czym opowie film?

Jak podaje serwis Deadline - film opowiada historię długiego lotu samolotem, podczas którego przestaje działać pokładowy system rozrywki. W ten sposób samolot jest pełen ludzi, którzy nie wiedzą co zrobić z wolnym czasem i zostają ze swoimi myślami, siedząc w latającej metalowej rurze. A ludzie nie lubią, gdy zostawia się ich z własnymi myślami. Co ciekawe, jeśli chodzi o produkcję, w raporcie znajduje się informacja, że Östlund kupił także swój własny, wycofany z użytku samolot 747, który będzie używany podczas kręcenia projektu.

Źródło: theplaylist.net / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe - kolaż