Kolejny letni tydzień z kinem pod chmurką

Wakacje się rozkręcają, a razem z nimi Letnie Kino Alesto. W tym tygodniu zapraszamy do Ostródy, Mikołajek i Krynicy Morskiej.
15 i 16 lipca widownia z leżaków rozstawi się na plaży hotelu Lake Hill Mazury w Ostródzie. W środowy wieczór będziecie mogli przenieść się do świata, w którym magia kina, pasja i fascynacja sztuką tworzenia pomagają dorastającemu chłopcu odnaleźć się w trudnej rzeczywistości. „Fabelmanowie”, film luźno oparty na życiu Stevena Spielberga, to wzruszająca opowieść o dojrzewaniu, odkrywaniu emocji i mierzeniu się z niełatwymi relacjami rodzinnymi. W czwartek filmowe emocje zaserwuje „Wielki Marty” z Timothée Chalametem w roli ekscentrycznego tenisisty stołowego, dla którego głód wygranej staje się motorem napędowym kolejnych decyzji..
Jeśli nie zdążycie do Ostródy na pokaz „Fabelmanów”, nic straconego – film będzie można zobaczyć również 17 lipca na Plaży Miejskiej w Mikołajkach. Dzień później, 18 lipca, na Promenadzie w Mikołajkach zapraszamy was na „Kopnęłabym cię, gdybym mogła” – pełną napięcia, gorzkiego humoru i emocji historię kobiety, której świat zaczyna rozpadać się pod ciężarem kolejnych problemów. To opowieść o desperackim poszukiwaniu zrozumienia, wolności i chwili oddechu.
Tydzień z Letnim Kinem Alesto kończymy w Porcie Jachtowym w Krynicy Morskiej. Bohaterowie „La La Land” zabiorą was do świata marzeń, pogoni za sukcesem i bolesnych kompromisów. Obsypana Oscarami historia miłosna bez klasycznego happy endu gwarantuje znakomitą rozrywkę, ale zostawia też chwilę na zastanowienie nad wyborami, których dokonujemy w życiu.
O to, by podczas seansów można było pochrupać pyszne przekąski zadba partner główny cyklu – Alesto, który zapewni najlepsze orzeszki. Nad pragnieniem widzów zapanuje partner – Freeway, dbając o to, by każdy mógł napić się zimnej coli.
Miłośnik literatury (w szczególności klasycznej i szeroko pojętej fantastyki), kina, komiksów i paru innych rzeczy. Jeżeli chodzi o filmy i seriale, nie preferuje konkretnego gatunku. Zazwyczaj ceni pozycje, które dobrze wpisują się w daną konwencję.
Portal Movies Room przeszedł metamorfozę i nie jest to tylko odświeżony design serwisu, ale również szereg nowych funkcji dla miłośników kina. Użytkownicy otrzymali dostęp do rozbudowanej bazy filmów, możliwości oceniania produkcji oraz udostępniania swoich opinii na Instagramie!