Kolejny letni tydzień z kinem pod chmurką

Wakacje się rozkręcają, a razem z nimi Letnie Kino Alesto. W tym tygodniu zapraszamy do Ostródy, Mikołajek i Krynicy Morskiej.

15 i 16 lipca widownia z leżaków rozstawi się na plaży hotelu Lake Hill Mazury w Ostródzie. W środowy wieczór będziecie mogli przenieść się do świata, w którym magia kina, pasja i fascynacja sztuką tworzenia pomagają dorastającemu chłopcu odnaleźć się w trudnej rzeczywistości. „Fabelmanowie”, film luźno oparty na życiu Stevena Spielberga, to wzruszająca opowieść o dojrzewaniu, odkrywaniu emocji i mierzeniu się z niełatwymi relacjami rodzinnymi. W czwartek filmowe emocje zaserwuje „Wielki Marty” z Timothée Chalametem w roli ekscentrycznego tenisisty stołowego, dla którego głód wygranej staje się motorem napędowym kolejnych decyzji..

Jeśli nie zdążycie do Ostródy na pokaz „Fabelmanów”, nic straconego – film będzie można zobaczyć również 17 lipca na Plaży Miejskiej w Mikołajkach. Dzień później, 18 lipca, na Promenadzie w Mikołajkach zapraszamy was na „Kopnęłabym cię, gdybym mogła” – pełną napięcia, gorzkiego humoru i emocji historię kobiety, której świat zaczyna rozpadać się pod ciężarem kolejnych problemów. To opowieść o desperackim poszukiwaniu zrozumienia, wolności i chwili oddechu.

Tydzień z Letnim Kinem Alesto kończymy w Porcie Jachtowym w Krynicy Morskiej. Bohaterowie „La La Land” zabiorą was do świata marzeń, pogoni za sukcesem i bolesnych kompromisów. Obsypana Oscarami historia miłosna bez klasycznego happy endu gwarantuje znakomitą rozrywkę, ale zostawia też chwilę na zastanowienie nad wyborami, których dokonujemy w życiu.

O to, by podczas seansów można było pochrupać pyszne przekąski zadba partner główny cyklu – Alesto, który zapewni najlepsze orzeszki. Nad pragnieniem widzów zapanuje partner – Freeway, dbając o to, by każdy mógł napić się zimnej coli.

To dopiero początek sezonu, przed wami jeszcze wiele tygodni z filmowymi emocjami. Aktualny rozkład jazdy Letniego Kina Alesto znajdziecie na Facebooku i Instagramie. Do zobaczenia na trasie!