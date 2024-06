Mamy pierwsze zdjęcie postaci Pyramid Head! Premiera Return to Silent Hill odbędzie się w Cannes

Return to Silent Hill to kolejny film z serii Silent Hill. Najnowsza adaptacja popularnej antologii gier wideo z serii horrorów kusi widzów nowymi zdjęciami. Produkcja w reżyserii Christophe’a Gansa, zadebiutuje na Festiwalu Filmowym w Cannes.

Po nakręceniu Silent Hill w 2006 roku Gans powraca z nowym dziełem. Kolejna część serii powstała na podstawie scenariusza, który stworzył wspólnie z Sandrą Vo-Anh i Williamem Josefem Schneiderem. Return to Silent Hill opiera się na Silent Hill 2, drugiej i najpopularniejszej grze z serii horrorów firmy Konami. Swoją premierę miała w 2001 roku na PlayStation 2 i do dziś uważana jest za najlepszą grę z serii. Wprowadziła również postać Pyramid Head, którą możemy teraz zobaczyć na nowych zdjęciach.

Co wiemy o filmie?

Jeremy Irvine występuje w filmie jako James, mężczyzna złamany po zakończeniu związku z miłością swojego życia, Mary (Hannah Emily Anderson). Według oficjalnego opisu akcja przebiega następująco:

Kiedy tajemniczy list od Mary wzywa Jamesa z powrotem do Silent Hill, mężczyzna znajduje na miejscu niegdyś rozpoznawalne miasto przemienione przez nieznane zło. Podczas gdy James desperacko szuka Marii, spotyka przerażające stworzenia i zaczyna odkrywać tajemnicę tego, co stało się z miastem. Jednak w miarę jak wchodzi coraz głębiej w ciemność, odkrywane przez niego sekrety prowadzą do przerażającej prawdy, a Jamesowi z trudem udaje się wytrzymać wystarczająco długo, aby ocalić swoją jedyną prawdziwą miłość.

Jak prezentuje się świat Silent Hill?

Return to Silent Hill to trzeci film z tej serii, po Silent Hill z 2006 roku. Zagrali w nim Radha Mitchell, Sean Bean i Laura Holden. Produkcja zarobiła na całym świecie 100 milionów dolarów. Jego kontynuacjia z 2012 roku to Silent Hill: Revelation. Seria gier wideo typu horror przyciągnęła już ponad 10 milionów graczy na całym świecie i stale zwiększa swój zasięg. W 2022 roku Konami ogłosiło plany ponownego uruchomienia gry Silent Hill 2, a także stworzenia trzech innych nowych gier.

Źródło: variety.com / Ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe