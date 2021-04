Spider-Man: No Way Home – Kolejny dowód na powrót Tobey’a Maguire’a?

Marvel droczy się z nami odnośnie tego całego multiwersum. Teraz dostaliśmy prawdopodobnie kolejny dowód na to, że zobaczymy więcej niż jednego Spider-Mana!

Coraz to więcej nowych poszlak otrzymaliśmy odnośnie najnowszego Spider-Mana. Tym razem nie chodzi o Andrew Garfielda, ale o Petera Parkera z trylogii Sama Raimiego czyli Tobeya Maguire’a. Konkretnie, hiszpański aktor dubbingowy zdradził w wywiadzie, że Sony i Marvel zatrudnili go do Spider-Mana: No Way Home. Czyżby to jednak było multiwersum? To już nie pierwszy raz, gdy aktor dubbingowy zdradza swoją rolę. Podobnie było z aktorem dubbingowym, który zdradził pojawienie się Evana Petersa w WandaVision.

Roger Pera, actor de doblaje Español de #TobeyMaguire en la trilogía de Spider-Man (Sam Raimi), CONFIRMA que lo han llamado para participar en #SpiderManNoWayHome. Esperemos que esto no traiga algunas consecuencias para el actor. Fuente: https://t.co/BGFOA1C5XJ pic.twitter.com/SxELh6OZsN — Sebastian Puerta (@cebapuerta) April 4, 2021

Zdjęcia do kontynuacji Daleko od domu rozpoczęły się pod koniec października. Doktor Strange Benedicta Cumberbatcha ma odegrać kluczową rolę w filmie, wraz z Electro Jamiego Foxxa – rolę tę Foxx odgrywał wcześniej w filmie spoza MCU czyli The Amazing Spider-Man 2.

Po ujawnieniu tajnej tożsamości Spider-Mana w ostatnich chwilach Daleko od domu, fani oczekują, że Peter Parker Toma Hollanda zwróci się do Strange’a o pomoc w ucieczce w bezpieczne miejsce w multiwersum lub przywróceniu jego tajnej tożsamości poprzez magię – podobnie jak w 2007 w komiksie One More Day.

Należący do IV fazy MCU Spider-Man 3: No Way Home swoją premierę ma mieć 17 grudnia 2021 roku.

Źródło: Twitter, YouTube – Kocham Kino, ilustracja wprowadzenia: kadr z filmu Spider-Man 3