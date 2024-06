Kruk: Ernie Hudson wyjaśnia, dlaczego nie ma ochoty oglądać nadchodzącego reboota

Erick Draven i jego dziewczyna zostają zamordowani. Rok później mężczyzna powraca do świata żywych i za pomocą kruka planuje pomścić śmierć swojej ukochanej. W kultowe już buty Brandona Lee wejdzie Bill Skarsgård, a w roli jego ukochanej zobaczymy się FKA Twigs. W nieprzypisanych dotąd rolach wystąpią również Danny Huston, Laura Birn, Sami Bouajila i Jordan Bolger. Scenariusz napisali Zach Baylin i Will Schneider.

Światowa premiera nowej wersji Kruka została niedawno przesunięta z 7 czerwca na 23 sierpnia 2024 roku.

Kruk z Brandonem Lee, który zadebiutował w 1994 roku, nadal ma swoją rzeszę fanów, a historia śmierci aktora zapewniła produkcji status jednocześnie kultowej, jak i tragicznej. Decyzja Lionsgate o powołaniu do życia reboota od początku spotkała się ze sceptycznym odbiorem, który pogłębił się razem z ukazaniem się pierwszego zwiastuna. Dla wielu Brandon Lee zawsze będzie jedynym Erikiem Dravenem.

Brandon był Ericiem i ta wersja jest jego. Trudno mi więc wyobrazić sobie kogokolwiek innego w tej roli (…) ale cieszę się z nimi, to jest branża, jest baza fanów, ale niech to będzie coś innego. Nikt się do mnie nie zgłosił ani nie rozmawiał ze mną o nowej wersji i życzę im jak najlepiej, ale nie mam ochoty tego sprawdzać, to zbyt wiele emocji, by ich jeszcze dodawać. (…) Uwielbiam Kruka i jestem bardzo wdzięczny, że mogłem być jego częścią - i mówię to teraz, po tylu latach. Do tej pory było to bardzo, bardzo trudne.