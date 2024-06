Battlefield 2042: Szturm przyszłości wprowadza nowe atrakcje

Szturm przyszłości jest częścią trwającego właśnie sezonu 7: Punkt zwrotny i będzie dostępne dla wszystkich graczy od 28 maja do 11 czerwca 2024 roku.

To ograniczone czasowo wydarzenie wprowadza nowy sojusz powiązany ze światem roku 2042, pojawi się w nim także nowy tryb gry o nazwie Szturmowcy. Drużyna graczy otrzymała zadanie przejęcia i zabezpieczenia stacji pogodowych Arkangel, aby nie wpadły one w ręce Koalicji. Gracze mogą spodziewać się walki na bliskim dystansie w trybach 4 na 4 i 8 na 8. Skupia się on przede wszystkim na intensywnej grze drużynowej, gdzie współpraca i umiejętności są kluczowe, by osiągnąć zwycięstwo.

