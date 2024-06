Awatar: Ostatni władca wiatru. Producenci zapowiadają debiut postaci Toph

Jeden z producentów wykonawczych serialu Awatar: Ostatni władca wiatru zasugerował, że w drugim sezonie show Netflixa zadebiutuje postać Toph.

Sercem serialu jest drużyna Awatara, w skład której wchodzą Aang, Katara i Sokka. Miłośnicy animacji, na podstawie której powstał serial live-action zdają sobie jednak sprawę, że póki co nie mieliśmy jeszcze okazji zobaczyć innego, bardzo ważnego członka tego zespołu. Mowa o dwunastoletniej, niewidomej mistrzyni elementu ziemi, która w produkcji Nickelodeona zadebiutowała w księdze drugiej.

Nowa bohaterka pojawi się już w drugim sezonie?

Informacje o debiucie Toph w drugim sezonie sugerują, że jego twórcy będą w tym przypadku trzymać się materiału źródłowego. Producent wykonawczy serialu Awatar: Ostatni władca wiatru Jabbar Raisani w rozmowie z portalem The Direct wspomniał o możliwym występie bohaterki w nowych odcinkach:

Bardzo opieramy się na serialu animowanym. Myślę zatem, że zobaczycie wiele z animowanej dynamiki grupy w kolejnych sezonach. Nie będzie to kalka. To nie miałoby sensu. Spodziewajcie się jednak podobnych odczuć.

W animacji Toph zadebiutowała w księdze drugiej. Podobnie rzecz się miała z postacią Azuli, która w serialu Netflixa pojawiła się jednak już w pierwszym sezonie. Pewne kosmetyczne zmiany względem oryginału mogą i będą miały miejsce. Wcielająca się w bohaterkę Elizabeth Yu, zdradziła że już nie może doczekać się tego jak będą wyglądały interakcje jej postaci z drużyną Awatara:

W pierwszym sezonie nie miałam żadnych scen z dzieciakami. Byłam w scenach z Danielem [Dae Kim], Momoną [Tamada] i Thalią [Tran], co było dla mnie świetną zabawą, ale sama nie wiem. Nie mogę doczekać się moich interakcji z drużyną Awatara oraz rywalizacji Azuli z jej bratem.

Postać June, w którą wcieliła się Arden Cho, nie pojawiła się w drugim sezonie animacji. Aktorka podczas udziału w Paleyfest została zapytana, czy Netflix zmieni coś w swojej adaptacji serii:

Niestety, nie mogę powiedzieć nic na ten temat. Nic o tym nie wiem. Wszystko zależy od scenarzystów.

Rola Toph w serii

Toph to bardzo trudna do obsadzenia postać. Talent, którego potrzeba by ożywić bohaterkę na szklanym ekranie musi być ogromny, szczególnie gdy mówimy o młodej aktorce. Co więcej, jej dynamika z resztą grupy bohaterów będzie kluczowa dla tego jak zostaną odebrane dwa kolejne sezony serialu Awatar: Ostatni władca wiatru.

Na chwilę obecną nie ma żadnych faworytek do zagrania roli. Wśród fanów często przewija się nazwisko Diany Tsoy, która zagrała Birdie w filmie Piotruś Pan i Wendy.

Gdy twórcy serialu postanowili wprowadzić postać Azuli już w pierwszym sezonie, wielu widzów dziwiło się, że nie wykonano podobnego ruchu właśnie z Toph. Być może będzie to jednak na korzyść bohaterki i ta otrzyma więcej czasu ekranowego. Choć drugiego sezonu nie zobaczymy jeszcze długo (pierwszy sezon miał premierę 22 lutego 2024 r.), informacje na temat castingów do roli Toph mogą pojawić się już wkrótce.

Źródło: The Direct / ilustracja wprowadzająca: kolaż zdjęć