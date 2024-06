Zdjęcia z planu 4. sezonu Wiedźmina! Oto nowy strój Geralta

Doniesienia doniesieniami, a prace na planie serialu Netfliksa powoli ruszyły. A działo się wiele, bo w końcu nawet sam pan wiedźmin zmienił swe oblicze.

Niezawodny w tym względzie portal Redanian Intelligence zamieścił kilka nowych kadrów prosto z planu Wiedźmina. Oprócz ogólnego pokazu scenerii, dostaliśmy także pierwsze spojrzenie na kostium Geralta. Tak, kostium, a nie oblicze Liama Hemswortha - a jedynie jego kaskadera, Joela Adriana. Na następcę Henry'ego Cavilla przyjdzie nam najwyraźniej jeszcze zaczekać.

Zdjęcia z planu

Uniwersum Wiedźmina na Netflix

Jak wiadomo, zdjęcia do 4. sezonu Wiedźmina opóźniły się ze względu strajki scenarzystów w USA w 2023 roku. Prace na planie ruszyły w kwietniu 2024 roku, co oznacza, że premiery nowych odcinków na Netflix spodziewać się można najwcześniej w 2025 roku. Fabuła odcinków ma być oparta o historię z powieści Chrzest ognia Andrzeja Sapkowskiego. Do głównej obsady kolejnej odsłony należą Liam Hemwsworth, Anya Chalotra i Freya Allan. Wcześniej, bo pod koniec bieżącego roku, premierę na Netflix będzie mieć film animowany The Witcher: Sirens of The Deep. Będzie to adaptacja opowiadania Trochę poświęcenia ze zbioru opowiadań Miecz przeznaczenia polskiego pisarza.

