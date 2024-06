Otrzymaliśmy pierwsze spojrzenie na 2. sezon The Last of Us!

Po długim czasie oczekiwania otrzymaliśmy pierwsze kadry z drugiego sezonu hitowego serialu Max The Last of Us. Zobaczcie, jak prezentują się główni bohaterowie.

Od premiery ostatniego odcinka 1. sezonu The Last of Us minął już ponad rok. Do tej pory trudno było mówić o jakiejkolwiek promocji nowych odcinków, niemniej jednak powoli zaczyna się to zmieniać. Otrzymaliśmy dziś bowiem pierwsze dwa fotosy pochodzące z 2. sezonu serialu, na których możemy zobaczyć głównych bohaterów granych przez Pedro Pascala oraz Bellę Ramsey.

Pierwsze spojrzenie na 2. sezon The Last of Us

Więcej o nowościach serialowych, przeczytasz w Movies Room:

Opis serialu The Last of Us

Historia przedstawiona w "The Last of Us" rozgrywa się dwadzieścia lat po tym, jak to, co znaliśmy jako współczesna cywilizacja zostało zniszczone. Joel, zaprawiony w bojach ocalały, zostaje zatrudniony do przemytu z opresyjnej strefy kwarantanny 14-letniej dziewczynki, Ellie. To, co zaczyna się jako niewielkie zadanie, wkrótce staje się brutalną, łamiącą serce podróżą po Stanach Zjednoczonych. Wyprawą, w której by przetrwać, mogą polegać wyłącznie na sobie nawzajem.

Źródło: Max / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe