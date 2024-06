Scarlett Johansson idzie na wojne ze Sztuczną Inteligencją? Będzie pozew?

Scarlett Johansson obrała za cel OpenAI po tym, jak uruchomili nowy głos ChatuGPT, Sky, który wydaje się naśladować aktorkę. Oczywiście nawiązuje to między innymi do filmu Ona z 2013 roku.

OpenAI zostało zmuszone zawiesić swój nowy głos ChatGPT, Sky, po twierdzeniach, że naśladuje Scarlett Johansson z filmu Ona. Aktorka zagroziła pozwem firmie OpenAI.

Inspiracją dla głosu Sky, była spora sympatia jej twórcy do Scarlett Johansson. Dyrektor generalny OpenAI Sam Altman umieścił głos sztucznej inteligencji na X po uruchomieniu Sky. Swoją miłością do aktorki dzielił się także w poprzednich wywiadach, ale zjadliwe oświadczenie samej Johansson spowodowało, że firma prawdopodobnie obawiała się procesu sądowego.

Gwiazda Czarnej Wdowy potwierdziła, że OpenAi po raz pierwszy skontaktowało się z nią we wrześniu ubiegłego roku w sprawie oficjalnego zostania głosem ChatGPT 4.0. Johansson odrzuciła ofertę. Oto pełne oświadczenie aktorki:

We wrześniu ubiegłego roku otrzymałam ofertę od Sama Altmana, który chciał mnie zatrudnić do udzielenia głosu dla obecnego systemu ChatGPT 4.0. Powiedział mi, że uważa, iż mój głos może pomóc w zmniejszeniu przepaści między firmami technologicznymi a twórcami oraz pomóc konsumentom czuć się komfortowo z ogromnymi zmianami dotyczącymi relacji między ludźmi a AI. Powiedział, że mój głos byłby dla ludzi kojący.

Po długim namyśle i z powodów osobistych odrzuciłam ofertę. Dziewięć miesięcy później moi przyjaciele, rodzina i ogół społeczeństwa zauważyli, jak bardzo najnowszy system o nazwie "Sky" brzmiał jak ja.

Gdy usłyszałam opublikowane demo, byłam zszokowana, rozgniewana i nie mogłam uwierzyć, że pan Altman zdecydował się na głos, który brzmiał tak niesamowicie podobnie do mojego, że moi najbliżsi przyjaciele i media nie mogli dostrzec różnicy. Pan Altman nawet zasugerował, że podobieństwo było zamierzone, tweetując jedno słowo "her" - odnosząc się do filmu, w którym użyczyłam głosu systemowi czatu, Samancie, która nawiązuje intymną relację z człowiekiem.

Dwa dni przed wydaniem demo ChatGPT 4.0, pan Altman skontaktował się z moim agentem, prosząc mnie o ponowne rozważenie oferty. Zanim zdążyłyśmy się skontaktować, system był już dostępny.

W wyniku ich działań byłam zmuszona zatrudnić prawnika, który napisał dwa listy do pana Altmana i OpenAI, opisując, co zrobili, i prosząc o szczegółowe wyjaśnienie procesu tworzenia głosu "Sky". W efekcie, OpenAI niechętnie zgodziło się wycofać głos "Sky".

W czasie, gdy wszyscy zmagamy się z deepfake'ami i ochroną naszego wizerunku, naszej pracy i tożsamości, uważam, że są to pytania, które zasługują na absolutną jasność. Liczę na rozwiązanie w formie przejrzystości i wprowadzenia odpowiednich przepisów, aby zapewnić ochronę praw jednostki.