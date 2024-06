Jake Gyllenhaal skopał tyle tyłków, że Road House dostanie kontynuację! Amazon ma kolejny hit

Reboot kultowego filmu z lat 80-tych, na platformie Amazon Prime Video zgromadził prawie 80 milionów widzów. Po tak ogromnym sukcesie Road House dostanie swoją kontynuację.

Przedstawiciele Amazonu podczas wydarzenia Upfronts, ogłaszali dalsze plany na przyszłość. W zapowiedziach między innymi znalazła się kontynuacja Road House. Film na platformie streamingowej zadebiutował 21 marca. W ciągu dwóch tygodni produkcję obejrzało ponad 50 milionów widzów. Jak się okazuje oglądalność skoczyła jeszcze bardziej, bo na ten moment film przyciągnął prawie 80 milionów widzów przed ekrany komputerów. Jest to absolutny hit Amazona. Road House pod względem oglądalności, bije na głowę każdy inny film, jaki kiedykolwiek wyprodukował Amazon.

Wiadomo na pewno, że Jake Gyllenhaal powtórzy swoją rolę jako Dalton. Bardzo jednak prawdopodobne, że Doug Liman nie powróci na stołek reżysera, ponieważ podczas premiery filmu postanowił go zbojkotować. Wynika to z faktu, że Road House pierwotnie miało trafić do kin, ale ostatecznie trafiło jedynie na platformę streamingową z czego reżyser był bardzo niezadowolony. Za scenariusz do pierwszej części odpowiedzialni byli Anthony Bagarozzi i Nick Cassavetes, ale nie wiadomo czy napiszą również sequel. Szczegóły dotyczące fabuły filmu na ten moment nie zostały ujawnione.

Pomimo tego, jak ogromną popularnością cieszy się film, zbiera on dość średnie recenzje. Na portalu Rotten Tomatoes od krytyków ma tylko 59% świeżości a od widzów nawet mniej, bo 53%. Pomimo niskich ocen, jak widać Amazonowi udało się stworzyć hit.

Oryginalny film z 1989 roku z Patrickiem Swayzem również dostępny jest na platformie streamingowej.

O czym opowiada film?

Głównym bohaterem filmu jest niegdyś najgroźniejszy zawodnik UFC Dalton (Jake Gyllenhaal). Pomimo, że zakończył już karierę jest nadal w świetnej formie i nie bio się stronić od bujek. Aby zarobić na życie organizuje nielegalne walki na pieniądze. Po jednej z takich walk przyciągnął uwagę Frankie (Jessica Williams), która ma dla niego pewną propozycję. Kobieta potrzebuje pomocy, aby rozprawić się z szemraną klientelą, która co noc robi zadymę w jej barze. Proponuje zatem Daltonowi, aby ten został bramkarzem w jej przydrożnym barze. Niechętnie, ale w końcu przystaje na ofertę pracy na Florydzie. Główny bohater poradził sobie ze swoim zadaniem świetnie, więc zostało mu już tylko odebranie należności i wyjazd. Nie będzie jednak to takie proste, bo mężczyzna odkrywa, że bar to również siedlisko lokalnej korupcji i przestępczości, a lokal ma większe znaczenie niż może się wydawać. Na jego drodze staje gangster Knox (Conor McGregor) z ekipą. Dalton postanawia walczyć o bezpieczeństwo mieszkańców i honor baru.

W obsadzie filmu znaleźli się również Billy Magnussen (Zaginiona walentynka), Darren Barnet (Jeszcze nigdy...), Daniela Melchior (Legion samobójców) czy Beau Knapp (Do utraty sił).

Źródło: instagram.com/ Ilustracja wprowadzenia: Materiały prasowe Road House