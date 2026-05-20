Kultowa gra doczeka się filmowej adaptacji. Jest nią Broken Sword

Kolejna franczyza gier wideo zostanie zaadaptowana na filmowe widowisko. Pojawiły się bowiem informacje o pracy nad filmem Broken Sword.

W ostatnich latach można zauważyć rosnącą popularność ekranizacji gier wideo. Kilka kultowych tytułów zostało już zaadaptowanych, a wśród nich znalazły się Fallout, Super Mario Bros., czy Minecraft. Wciąż pozostaje jednak wiele klasyków, które nie trafiły na wielki ekran. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, do grona tych pierwszych ma dołączyć Broken Sword.

Klasyk w drodze na wielki ekran

Po trzech dekadach od premiery pierwszej części franczyzy, ruszają prace nad pełnometrażową adaptacją filmową tej serii gier. Jak podaje serwis Variety, film jest obecnie rozwijany przez studio Revolution Software we współpracy z producentami ze Story Kitchen.

Scenariusz napisze Evan Spiliotopoulos, autor aktorskiej wersji Pięknej i Bestii Disneya z 2017 roku. Będzie to kolejna adaptacja gry wideo realizowana przez Story Kitchen. Zespół odpowiedzialny jest bowiem za filmy Sonic the Hedgehog oraz nadchodzący serial Amazona Life Is Strange.

We're officially in talks with Story Kitchen and Evan Spiliotopoulos about making our long dream of a Broken Sword movie a reality!



— Revolution Software (@RevSoftGames) May 19, 2026

Co jeszcze wiemy o adaptacji Broken Sword?

Współzałożyciele Story Kitchen – Dmitri M. Johnson i Michael Lawrence Goldberg – wydali specjalne oświadczenie, w którym opowiedzieli o ekscytacji projektem.

Niewiele franczyz z tamtej epoki pozostało jednocześnie aktualnych, prestiżowych i wiernych inteligencji swojej publiczności. Broken Sword osiągnęło wszystkie te trzy rzeczy. Naszym zadaniem nie jest po prostu przeniesienie gry na ekran. Chcemy przenieść świat budowany przez trzy dekady do nowego medium, na które zasługuje, współpracując ramię w ramię z ludźmi, którzy go stworzyli.

Założyciel i dyrektor generalny Revolution Software, Charles Cecil, który produkuje film wraz z Noirin Carmody, dodał z kolei:

Story Kitchen podeszło do tego projektu z prawdziwą pasją do marki. To rzadkość. Nasze rozmowy kreatywne skupiają się na przełożeniu tego, czym naprawdę jest Broken Sword, a nie tylko na tym, jak można to efektownie pokazać. Jestem niezwykle podekscytowany współpracą ze Story Kitchen i Evanem.

Pierwsza odsłona serii ukazała się w 1996 roku. Przedstawiła graczom głównych bohaterów: amerykańskiego prawnika patentowego George’a Stobbarta oraz francuską dziennikarkę Nico Collard. Seria przygodowych gier łączy humor z historycznymi tajemnicami. Pozwala graczom rozwiązywać zagadki podczas podróży po świecie i odkrywania dawno ukrytych sekretów.

Po pierwszej części powstały cztery kontynuacje: Broken Sword II: The Smoking Mirror z 1997 roku, Broken Sword: The Sleeping Dragon z 2003 roku, Broken Sword: The Angel of Death z 2006 roku oraz Broken Sword 5: The Serpent’s Curse z 2013 roku.

Źródło: CBR / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe