Max w Polsce już w czerwcu! Co pokaże nowa platforma?

Premiera serwisu streamingowego Max w Polsce nastąpi już w 11 czerwca 2024 r. W ramach jednej platformy użytkownicy będą mieli dostęp do najbardziej jakościowych treści globalnych marek takich jak HBO, DC czy Warner Bros., relacji z najważniejszych wydarzeń sportowych, w tym z Igrzysk Olimpijskich Paris 2024, a także bogatej oferty produkcji lokalnych i najlepszej rozrywki z TVN. Dzięki ogromnej bibliotece programowej serwisu Max, każdy użytkownik znajdzie tu coś dla siebie. Wyczekiwany drugi sezon serialu „Ród Smoka” będzie mieć swoją premierę w serwisie Max już 17 czerwca.

Debiut platformy streamingowej Max w Polsce to wydarzenie, na które czekają miłośnicy jakościowej rozrywki. Już 11 czerwca 2024 r. na polskim rynku uruchomiony zostanie unikatowy serwis, którego biblioteka treści będzie ponad dwukrotnie większa niż ta znana dotychczas z HBO Max.

"To już oficjalne – rozpoczynamy wspólne odliczanie do startu Maxa, który zadebiutuje na polskim rynku już 11 czerwca, czyli za nieco ponad miesiąc. Z każdą chwilą jesteśmy coraz bliżej wielkiej premiery. Każdy element platformy, od bogatej oferty treści po innowacyjny design strony i unikalne systemy rekomendacji, został starannie dopracowany, z myślą o potrzebach i oczekiwaniach użytkowników. Nie możemy się doczekać chwili, gdy zobaczą i doświadczą tego, co dla nich przygotowaliśmy" – mówi Maciej Gozdowski, Group Vice President – Streaming w Warner Bros. Discovery w Polsce.

Co zobaczymy w MAX?

W serwisie Max dostępne będą treści od różnych dostawców usług medialnych, w tym katalog zupełnie nowych i jakościowych produkcji Max Original, bogata sekcja kultowych tytułów HBO, a także obszerna biblioteka TVN z ulubionymi treściami widzów. Szeroka oferta programowa serwisu obejmie seriale, filmy dostępne krótko po premierach kinowych, produkcje dokumentalne oraz kultowe programy rozrywkowe, międzynarodowe wydarzenia sportowe oraz newsy i kanały na żywo. Niezwykłą siłą serwisu Max będzie także lokalny kontent. Obecnie trwają prace nad ponad 15 produkcjami, które mają zostać pokazane na platformie Max w ciągu najbliższych dwóch lat. W sierpniu użytkownicy serwisu Max będą mogli zobaczyć drugi sezon świetnie przyjętej w Polsce i w Europie „Odwilży”. W roli głównej po raz kolejny zobaczymy Katarzynę Wajdę.

Max to także miejsce dla wielbicieli fascynujących i często kontrowersyjnych produkcji dokumentalnych. Jeszcze w tym roku w serwisie zadebiutują polskie dokumenty Max Original – „Król Zanzibaru”, „Łowcy skór” czy „Hope” Martyny Wojciechowskiej. Pierwszy z nich opowiada o Wojciechu Żabińskim, założycielu sieci hoteli Pili Pili na Zanzibarze, który na łączną kwotę 7 mln złotych oszukał ponad 250 osób. Wśród ofiar tego oszusta znaleźli się nie tylko inwestorzy, pracownicy, ale także celebryci.

Dokument „Łowcy skór” wraca do wstrząsających wydarzeń, które rozegrały się w Łodzi w połowie lat dziewięćdziesiątych. Pracownicy pogotowia doprowadzili do śmierci ponad tysiąca pacjentów. Twórcy serialu odsłaniają kulisy zbrodni, rozmawiają z uczestnikami wydarzeń, rodzinami ofiar, by przedstawić mechanizmy, które pozwoliły sprawcom przez długi czas unikać sprawiedliwości.

„Hope” to pierwszy film dokumentalny Martyny Wojciechowskiej, który zostanie pokazany w serwisie Max. Produkcja opowiada o szokującym procederze oskarżania niewinnych nigeryjskich dzieci o czary.

Ponadto już w dniu premiery Max w Polsce na platformie będzie dostępnych ponad 1500 godzin treści dla dzieci. W ciągu roku platforma powiększy tę bibliotekę o kolejnych 100 godzin kontentu. W serwisie Max dzieci i rodzice będą mogli znaleźć wiele znanych produkcji, popularnych kreskówek i treści z uwielbianymi na całym świecie postaciami. „Tom i Jerry”, seria „Looney Tunes”, „Batwheels” czy „Scooby Doo”, ale także produkcje spoza świata Warner Bros. Discovery, takie jak „Świnka Peppa” czy „Lego Ninjago: Mistrzowie Spinjitzu” to tylko część z nich.

Max zaoferuje użytkownikom w Polsce trzy różne pakiety, dopasowane do indywidualnych potrzeb odbiorców: Podstawowy, Standardowy i Premium. Użytkownicy będą mieć możliwość wykupienia subskrypcji miesięcznej lub rocznej. Ponadto Max zapewni dostęp do bogatej biblioteki kanałów telewizyjnych, w tym najpopularniejszych stacji ogólnotematycznych, informacyjnych, factualowych, lifestyle’owych, sportowych, dziecięcych i filmowych.

Wszyscy użytkownicy platformy zyskają dostęp do kanału TVN. Stacje HBO, HBO 2 oraz HBO 3 będą częścią oferty pakietów Standard i Premium. Kupując pakiet dodatkowy „Kanały TV i Sport” użytkownicy mogą uzyskać dostęp do kolejnych 25 kanałów: TVN24, TVN24 BiS, CNN, Eurosport 1, Eurosport 2, TVN 7, TTV, METRO, TVN Style, TVN Turbo, TVN Fabuła, Warner TV, HGTV, Travel Channel, Food Network, Animal Planet, Cartoon Network, Cartoonito, ID, TLC, Discovery Channel, Discovery Historia, Discovery Life, Discovery Science oraz DTX.*

Wygoda to podstawa

Dotychczasowi użytkownicy HBO Max będą mieli dostęp do Max – zachowają swoje wcześniejsze profile, historię oglądania i tytuły w sekcjach "kontynuuj oglądanie" i "moja lista" – wszystko to będzie na nich czekać na platformie Max. Dokładne informacje o dostępie do serwisu Max użytkownicy HBO Max uzyskają w bezpośredniej korespondencji na adresy e-mail, których używają, logując się na platformę lub za pośrednictwem dostawców subskrypcji.

Max będzie jedynym miejscem, gdzie będzie można obejrzeć każdy moment Igrzysk Olimpijskich Paris 2024. Dostęp do transmisji z igrzysk olimpijskich będzie obejmował wszystkie pakiety, co oznacza, że każdy użytkownik platformy uzyska pełny dostęp do najlepszych relacji z tego wielkiego święta sportu. Dzięki nowym funkcjonalnościom dostępnym w serwisie Max, doświadczenie użytkowników wkroczy na niespotykany do tej pory poziom.

Igrzyska olimpijskie nie będą jedynym wydarzeniem, które zapewni użytkownikom platformy wyjątkowe sportowe emocje. W ramach pakietu dodatkowego "Kanały TV i Sport" Max zaoferuje użytkownikom m.in. dostęp do kanałów Eurosport 1 oraz Eurosport 2 oraz transmisji dyscyplin, które polscy kibice kochają najbardziej – skoków narciarskich, żużla i tenisa, w tym turniejów wielkoszlemowych**.

Start serwisu Max w Polsce będzie największym wydarzeniem branży medialnej i rozrywkowej w 2024 roku. To także największa globalna premiera produktu w historii Warner Bros. Discovery. Po zakończeniu procesu uruchomienia platformy w Europie, Max będzie dostępny w 25 krajach w regionie. Globalny zasięg serwisu Max obejmie łącznie 65 państw i terytoriów.

Platforma streamingowa Max zadebiutuje w Polsce już 11 czerwca 2024 r.

W serwisie Max 17 czerwca swoją premierę będzie miał drugi sezon serialu “Ród Smoka”.

Obecnie trwają prace nad ponad 15 lokalnymi produkcjami, które mają zostać pokazane na platformie.

W sierpniu użytkownicy serwisu Max będą mogli zobaczyć drugi sezon serialu “Odwilż”.

Użytkownicy platformy Max jako jedyni będą mieć dostęp do relacji z każdego momentu Igrzysk Olimpijskich Paris 2024.

Każdy z trzech pakietów bazowych będzie można rozszerzyć o dodatkowy pakiet “Kanały TV i Sport”, aby zyskać dostęp do bogatej biblioteki nawet 29 kanałów telewizyjnych i wydarzeń sportowych na żywo.

Wieści ze świata seriali na Movies Room:

* Kanały i treści dostępne na żywo w ramach każdego z pakietów mogą zawierać reklamy. Kontent dostępny na żądanie może zawierać materiały sponsorowane.

**Wydarzeń sportowych nadchodzących w 2024 roku.

Źródło: informacja prasowa / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe