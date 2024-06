Nadchodzi nowy thriller akcji od współtwórcy serialu Narcos w gwiazdorskiej obsadzie

Duke Nicholson (To my), William H. Macy (Fargo), Tiffany Haddish (Laski na gigancie), Stephen Dorff (Blade), Jake Weary (Oh, Canada) i Julia Fox (Nieoszlifowane diamenty) zagrają w thrillerze akcji The Deputy, który firma Highland Film Group wprowadza na rynek w Cannes.

Film wyreżyseruje Matt Sukkar, dla którego będzie to debiut w roli reżysera obrazu pełnometrażowego. Scenariusz do The Deputy napisał współtwórca i jeden ze scenarzystów serialu Narcos, Carlo Bernard na podstawie powieści pod tym samym tytułem autorstwa Victora Gischlera.

O czym opowie The Deputy?

Według oficjalnego opisu film będzie koncentrował się na postaci Toby'ego Sawyera (w tej roli Duke Nicholson), którego przełożony Krueger (William H. Macy) przydziela mu zadanie pilnowania martwego ciała do czasu przybycia koronera. Gdy zwłoki tajemniczo znikają, Toby rozpoczyna gorączkowe poszukiwania i przypadkowo odkrywa dekady nadużyć... oraz kilku policjantów, którzy przymykali na to oko, w tym zastępcę Billy’ego Banksa (Stephen Dorff), który naciska na niego aby zignorował swoje odkrycia.

Jedynie zastępczyni Amanda Jackson (Tiffany Haddish) wydaje się godna zaufania. Desperacko próbując zachować swoją pracę, Toby musi rozwikłać głęboko zakorzenioną sieć korupcji w mieście, zanim on sam i jego kariera skończą tak martwi jak zaginiony trup. Producentami filmu są David Lipper i Robert A. Daly Jr pod szyldem Latigo Films (Ostatnia sesja Freuda), Mark Canton (300) i Dorothy Canton (Mój pies Artur) z Canton Entertainment ora Ryan Winterstern z Applewood Studios (Strefa wroga).

Kto jeszcze zaangażowany w projekt?

Do grona producentów dołączy Hicham Benkirane, który wpadł na koncepcję filmu i opracował projekt, a produkuje go poprzez swoją firmę HBK F.C. wraz z Brendanem Thomasem i Sukkar. Producentem wykonawczym The Deputy jest Victor Gischler, Carlo Bernard, Tiffany Haddish, William H. Macy, Daisy Burnham i Highland Film Group. Highland Film Group zajmie się również współfinansowaniem i globalną dystrybucją filmu. Produkcja ma rozpocząć się we wrześniu na południu Stanów Zjednoczonych.

Dyrektor generalna firmy Highland Film Group Arianne Fraser wypowiedziała się na temat prac nad filmem:

Jesteśmy podekscytowani współpracą z doświadczonymi filmowcami o tak imponujących osiągnięciach jak Mark Canton i Carlo Bernard. Jesteśmy przekonani, że The Deputy dostarczy wszystkich emocji i akcji, które Victor Gischler zawarł w swojej powieści. Cieszymy się również, że możemy wspierać Duke’a Nicholsona na początku jego kariery – wierzymy, że czeka go wielka przyszłość!

Źródło: Deadline / ilustracja wprowadzająca: kolaż zdjęć