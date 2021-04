Star Wars: Republic Commando powraca!

Większość starych gier z uniwersum Gwiezdnych Wojen fani wspominają z wielką nostalgią, a każdą z nowych produkcji do tych klasyków porównują. Czy dane dzieło jest równie dobre czy może jednak znacznie gorsze. Jedną z takich klasycznych gier jest Star Wars: Republic Commando. Tytuł w nieco odnowionej formie trafił 6 kwietnia na konsole PlayStation 4 i Nintendo Switch. Produkcja opowiada historię pewnego specjalnego oddziału o nazwie Delta Squad i jego zmaganiach z licznymi siłami Separatystów. Żołnierze zostają wysłani na Geonosis ze specjalną misją.

Wraz z ukazaniem się gry na urządzeniach nowszych generacji, ukazał się również krótki zwiastun.

Are you ready to infiltrate, dominate and annihilate?

STAR WARS™ Republic Commando™ is out NOW on PlayStation 4 and Nintendo Switch!

The squad is your weapon. It is time to lead them to victory. pic.twitter.com/X8K749thst

— Lucasfilm Games (@LucasfilmGames) April 6, 2021