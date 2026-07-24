Pierwsze rozmowy w podcaście Bez playbacku: Tede, Kasia Lins, Anja Orthodox, Jurek Owsiak, Ryfa Ri i Mada oraz Marcin Miller

Raper Tede pojawił się w najnowszym odcinku podcastu Dominika Pajewskiego „Bez playbacku”. W Polsat Box Go oraz na kanałach podcastu w serwisach YouTube i Spotify można obejrzeć rozmowy ze znanymi artystami i osobami od lat związanymi z rynkiem muzycznym: Kasią Lins, Anją Orthodox, Ryfą Ri i Madą, Marcinem Millerem oraz Jurkiem Owsiakiem.

Gośćmi Dominika Pajewskiego są twórcy reprezentujący różne, nieraz bardzo dalekie od siebie gatunki muzyczne, od hip-hopu przez gotycki rock po disco polo. W podcaście nie ma miejsca na gatunkowe podziały czy szufladkowanie. W najnowszym odcinku programu o karierze, konfliktach i planach – raper Tede:

A w poprzednich:

Anja Orthodox (Closterkeller):

Nie płaczę, że czegoś w życiu nie przeżyłam, bo przeżyłam. Teraz mogę skupić się na innych rzeczach, z tworzeniem sztuki na pierwszym miejscu. Taki trzymam skład w zespole Crosterkeller i z takimi muzykami pracuję, którzy są artystami.

Jurek Owsiak:

Jak wspominasz audycje i mówisz, czy radio musi funkcjonować przy muzyce, no to pewnie, że musi. To po dzień dzisiejszy najpiękniejsza rzecz jaka może być, wychowałem się na tym (…). Myślę że radio jest niezniszczalne w jakiej formie by nie było.

Kasia Lins:

Kocham robić to, co robię. Kocham muzykę i to zawsze było kluczowe, ta myśl, to jest mój napęd. I wszystko, co dzieje się obok, jest czymś ekstra, czymś dodatkowym, co cieszy, ale nie jest główną falą niosącą.

Marcin Miller:

Dużo zmieniło się w moim życiu, dużo zawdzięczam muzyce disco polo, status społeczny, jaki posiadam i tę odwagę – w zasadzie wszystko. Jak zadajesz mi pytanie, co bym zrobił mając 20 lat i cofnął się w czasie – dalej szedłbym w muzykę, bo bez muzyki nie widzę siebie. Nie widzę siebie w banku, teraz jestem też przedsiębiorcą, ale to wszystko dzięki muzyce.

Ryfa Ri:

Uważam, że pogodzenie się Tedego z Peją jakkolwiek ważne by nie było, jest kroplą w morzu streamu Łatwoganga. Dla mnie można byłoby z tego zrobić film o dwóch starszych panach, którzy się kłócą i godzą od wielu lat. Odbieram to z lekkim dystansem, trochę czuję, że czas pokaże.

Mada:

A ja miałem w głowie, że Peja nie odbierze. Dla mnie to jest mały pierwszy krok do ewentualnie „czegoś”. Nawet jak to pozostanie na etapie zakopania toporu. Ale fajnie, jakby się spotkali, pogadali i podali sobie ręce.

Gospodarz podcastu, Dominik Pajewski jest dziennikarzem muzycznym, wokalistą zespołu Gorgonzolla. Obecny w branży muzycznej od ponad 10 lat. Dzięki doświadczeniu zdobytemu zarówno po stronie mediów, jak i sceny, potrafi spojrzeć na rozmówców z dwóch perspektyw: dziennikarza i muzyka.

Program jest publikowany co tydzień, w czwartki. Wszystkie rozmowy Dominika Pajewskiego w ramach cyklu „Bez playbacku” znajdą się we wszystkich pakietach Polsat Box Go oraz w serwisie YouTube i Spotify.