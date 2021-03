Będzie grane! – czyli growe premiery marca

Marzec zapowiada się jako bardzo spokojny, wiosenny miesiąc. Na duże premiery przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, a oczekiwanie możemy umilić sobie ciesząc się pierwszymi oznakami wiosny albo… odgrzewanymi kotletami. Bo to właśnie one zdominowały marcowe zestawienie premier. Pecetowcy będą mieli okazję nadrobić kilka bardzo interesujących pozycji, które do tej pory cieszyły jedynie posiadaczy konsol.

Forza Horizon 4 – 9 marca

Konsolowe ex’y stają się coraz mniej ekskluzywne, a najświeższym dowodem na to jest pecetowa wersja Forzy Horizon 4. W kolejnej części uwielbianej gry wyścigowej gracze trafią na stary kontynent, gdzie poprowadzą swoje cztery kółka po drogach i bezdrożach w Wielkiej Brytanii. Czysto zręcznościowy model rozgrywki sprawia, że tytuł nastawiony jest na dostarczanie nieskrępowanej frajdy z prowadzenia samochodów po otwartym świecie.

Platforma: PC.

Yakuza 6: The Song of Life – 25 marca

I kolejny tytuł przeniesiony z konsoli na komputery osobiste. Yakuza 6: The Song of Life to kolejna część popularnej japońskiej serii gier akcji. W grze ponownie wcielimy się w Kazumę Kiryu, który wciąż musi radzić sobie z problemami jakie przysporzyło mu wzięcie na siebie winy za zabójstwo szefa Yakuzy. Bohater po wyjściu z więzienia udaje się na do sierocińca na spotkanie ze swoją przybraną córką. Na miejscu okazuje się, że dziewczyna przepadła bez śladu. Kazuma rusza na jej poszukiwanie, które rozpocznie łańcuch nieoczekiwanych wydarzeń.

Platforma: PC.

It Takes Two – 26 marca

Pierwsza nowość w marcowym zestawieniu. It Takes Two to kooperacyjna przygodowa gra akcji od autorów ciepło przyjętego A Way Out. Naszymi bohaterami są Cody i May – małżeństwo uwięzione w ciałach lalek, z których uwolnią się dopiero, kiedy odbudują swój związek. Naszym zadaniem będzie pomóc im znaleźć drogę powrotną do domu. Nie będzie to jednak łatwe, gdyż po drodze czeka nas masa przeszkód i łamigłówek do rozwiązania.

Platforma: PC.

Monster Hunter: Rise – 26 marca

Monster Hunter: Rise to dedykowana na konsole Nintendo Switch odsłona serii o łowcach potworów. Gra stawia mocniejszy niż dotychczas nacisk na aspekt rozgrywki sieciowej. Dlatego przygotujcie się na wspólne rajdy w których zmierzycie się z olbrzymimi przeciwnikami inspirowanymi japońską mitologią. Jeśli jednak nie macie ochoty dzielić się swoimi łowami z innymi, nic nie stoi na przeszkodzie, aby ukończyć grę w pojedynkę.

Platforma: Nintendo Switch.

Kingdom Hearts III – 30 marca

Za serię Kingdom Hearts odpowiada Tetsuya Nomura, który przez długie lata w branży pracował między innymi nad Final Fantasy. Trzecia część ma pozamykać główne wątki fabularne, które swój początek miały w pierwszej części w 2002 roku, a które przez twórców są określane sagą Xehanorta. Bohaterami serii ponownie będą Sora, Riku i Kairi, a także ich Disneyowi towarzysze, jak Donald, król Miki czy Goofy. Odwiedzą oni światy z animacji Disneya, te zwiedzane już w poprzednich odsłonach – m.in. światy z filmów Herkules czy Śpiąca królewna – a także nowe, reprezentujące niedawane produkcje Disneya – Toy Story, Wielka Szóstka, Potwory i spółka, Zaplątani czy Kraina lodu. (M. Chrzczonowski)

Platforma: PC.

Ilustracja wprowadzenia: mat. prasowe