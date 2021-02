Co obejrzeć po: Przyjaciele. Seriale podobne do wielkiego sitcomu!

Była ich szóstka, a ich losy śledziliśmy przez dziesięć lat. Perypetie amerykańskiej grupy przyjaciół śledziło miliony fanów na całym świecie, a serial śmiało można uznać za jeden z najlepszych sitcomów ostatnich lat. Po dziesięciu sezonach, w których śmialiśmy się i wzruszaliśmy, potrzebujemy czegoś podobnego. Z tego powodu przygotowaliśmy dla Was seriale, które są podobne do wielkiego hitu pod tytułem Przyjaciele.

SERIALE PODOBNE DO PRZYJACIÓŁ

Jak poznałem Waszą Matkę?

Sitcom, w którym niektóre odcinki, są bliźniaczo podobne do Friends. Właściwie Jak poznałem Waszą Matkę zostało oskarżone o kopiowanie bardziej znanego serialu. Oprócz wielu scen, jawnie nawiązujących do Przyjaciół, podobieństwa możemy znaleźć także między bohaterami. Barney i jego liczne romanse przypominają nam automatycznie o trybie życia Joe’a. Ted natomiast bardzo przypomina Rossa. To co zdecydowanie odróżnia seriale, to zakończenie, które w przypadku Jak poznałem Waszą Matkę oburzyło wielu fanów. Dla fanów Przyjaciół będzie to serial idealny na zatopienie serialowych smutków w nim.

Teoria wielkiego podrywu

To także sitcom i także dotyczy grupy przyjaciół, którzy wspólnie spędzają czas i przeżywają swoje wzloty i upadki. O tyle, o ile w Przyjaciołach tylko Ross spełniał się naukowo, tu większość ekipy związana jest z pracą naukową. Właściwie tylko Penny jest outsiderką, która jednak doskonale znajduje się w paczce znajomych. Serial jest warty polecenia ze względu także na ciekawą postać Sheldona, który otrzymał także prequel pod tytułem Młody Sheldon.

Seks w wielkim mieście

A może nie szóstka przyjaciół, tylko cztery przyjaciółki w wielkim mieście? To też jest wspaniała propozycja dla osób kochających miłosne i życiowe przygody. Carrie, Miranda, Samantha i Charlotte mieszkają w Nowym Jorku i szukają tego, co wszyscy: szczęścia, miłości i pieniędzy. Na przełomie paru sezonów doskonale widzimy, że czasem im to się udaje. Obejrzyjcie koniecznie!

Różowe lata 70-te

Przyjaciele pokazują nam losy Rossa, Joeya, Chandlera, Moniki, Rachel i Phoebe na przełomie lat 90-tych i początku nowego stulecia. A co, jeśli żyliby w latach 70-tych? Życie młodych ludzi parę dziesięcioleci wcześniej przedstawia sitcom Różowe lata 70-te. Nastolatkowie żyją w Winsconsin i tam właśnie przeżywają swoje wzloty i upadki. Naprawdę można się świetnie zabawić przy seansie tego serialu!

Dwie spłukane dziewczyny

Doskonale pamiętamy, że Rachel po radykalnej zmianie swojego życia nie miała pieniędzy i zdecydowała się pracować jako kelnerka w Central Perk. Monica także przez moment pracowała w barze. I to właśnie je łączy z Caroline i Max, które razem pracują jako kelnerki. Zabawne perypetie przyjaciółek i ich znajomych powinny usatysfakcjonować wymagającego fana Przyjaciół.

To były seriale podobne do sitcomu Przyjaciele

