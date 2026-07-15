Anya Taylor-Joy przed debiutem w Śródziemiu zaskoczyła wyznaniem. Dopiero teraz przeczyta Władcę Pierścieni

Anya Taylor-Joy już wkrótce zadebiutuje w uniwersum Władcy Pierścieni, ale okazuje się, że do tej pory nie przeczytała powieści J.R.R. Tolkiena. Aktorka zdradziła, skąd wzięło się to zaskakujące zaniedbanie i dlaczego zamierza nadrobić zaległości właśnie teraz.

Anya Taylor-Joy zdradziła, że jako dziecko uważała, iż trzeba wybrać między Harrym Potterem a Władcą Pierścieni. Dopiero podczas pandemii obejrzała filmową trylogię Petera Jacksona i zmieniła zdanie. Teraz przygotowuje się do swojej pierwszej przygody w Śródziemiu.

Przed premierą The Hunt for Gollum Anya Taylor-Joy sięga po książki Tolkiena

Anya Taylor-Joy przygotowuje się do występu w filmie The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, jednak przy okazji premiery serialu Lucky wyznała w rozmowie z Variety, że jeszcze nie przeczytała kultowej trylogii J.R.R. Tolkiena. Aktorka przyznała, że zamierza to zmienić w najbliższym czasie.

Właśnie mam zamiar przeczytać książki. Jako dziecko błędnie uważałam, że można być albo fanem Harry’ego Pottera, albo Władcy Pierścieni. Nikt mi tego nie powiedział – sama sobie to wymyśliłam. Na szczęście podczas pandemii obejrzałam wszystkie filmy z serii Władca Pierścieni i okazało się, że można kochać obie franczyzy. I nawet powinno się.

To dość nietypowe wyznanie, zwłaszcza że wielu aktorów przed dołączeniem do tak rozpoznawalnych marek sięga po materiał źródłowy znacznie wcześniej.

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O czym będzie The Hunt for Gollum z uniwersum Władca Pierścieni?

The Lord of The Rings: The Hunt for Gollum to zapowiedziany film fantasy, który zostanie wyreżyserowany przez Andy’ego Serkisa oraz wyprodukowany przez twórców nagrodzonej Oscarami adaptacji tolkienowskiej trylogii Władca Pierścieni – Petera Jacksona, Fran Walsh i Philippę Boyens. Fabuła superprodukcji ma przedstawić poboczny wątek z Drużyny Pierścienia, czyli zleconą Obieżyświatowi przez Gandalfa Szarego misję odnalezienia Golluma i ukrycia go przed sługusami Saurona w Mrocznej Puszczy, ale również zawierać retrospekcje z przeszłości Smeagola oraz wgłębiać w psychologię wieloletniego posiadacza Pierścienia Władzy.

Premiera nowego aktorskiego filmu z uniwersum Władcy Pierścieni zaplanowana jest na 17 grudnia 2027 roku.W planach jest również film The Lord of the Rings: Shadow of the Past, który ma rozgrywać się czternaście lat po odejściu Froda ze Śródziemia i opowiedzieć o losach Sama, Merry’ego i Pippina oraz córki Sama, Elanor.

Źródło: variety.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe