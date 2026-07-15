Marcin Dorociński pędzi za Ryanem Reynoldsem! Katastrofa w duecie z oficjalnym zwiastunem

Apple TV+ zaprezentowało pierwszy zwiastun filmu Katastrofa w duecie. Nowa komedia akcji z Ryanem Reynoldsem i Kennethem Branaghem przeniesie widzów do czasów zimnej wojny, gdzie amerykański pilot i były agent KGB będą musieli połączyć siły, by przetrwać za liniami wroga. Przeszkadzać im będzie sam Marcin Dorociński! Premiera została zaplanowana na 4 września 2026 roku.

Ryan Reynolds nie zwalnia tempa i już wkrótce pojawi się w kolejnej widowiskowej produkcji. Tym razem gwiazdor wcieli się w pilota amerykańskiej marynarki wojennej, który po nieudanej tajnej misji trafia w sam środek Związku Radzieckiego. Z pomocą przyjdzie mu jednak najmniej spodziewany sojusznik – były funkcjonariusz KGB grany przez Kennetha Branagha. Pierwszy zwiastun Katastrofa w duecie zapowiada mieszankę humoru, widowiskowej akcji i klasycznego kina kumpelskiego.

Marcin Dorociński kontra Ryan Reynolds i Kenneth Branagh w nowej komedii. Zobacz zwiastun

Zwiastun sugeruje, że największym atutem filmu będzie chemia pomiędzy głównymi bohaterami. Reynolds ponownie wykorzystuje swój charakterystyczny humor, podczas gdy Branagh wciela się w doświadczonego byłego funkcjonariusza KGB z zaskakującą sympatią do amerykańskiej kultury. Po drodze duet będzie musiał uciekać przed Armią Czerwoną, stawić czoła kolejnym przeszkodom i znaleźć sposób na opuszczenie radzieckiego terytorium. Całość utrzymana jest w lekkim, przygodowym tonie, łącząc dynamiczne sceny akcji z komediowymi dialogami. Katastrofa w duecie trafi do oferty Apple TV+ 4 września 2026 roku.

Więcej informacji na Movies Room:

O czym jest Katastrofa w duecie?

Akcja filmu rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Głównym bohaterem jest porucznik Troy Kelly, pilot amerykańskiej marynarki wojennej, który zostaje wysłany na tajną misję nad terytorium Związku Radzieckiego. Operacja szybko kończy się katastrofą. Samolot zostaje zestrzelony, a Kelly ląduje głęboko za liniami wroga. Tam spotyka Nikołaja Ustinowa – byłego agenta KGB, który mimo swojej przeszłości okazuje się jedyną osobą mogącą pomóc Amerykaninowi wydostać się z niebezpiecznej sytuacji.

Źródło: comingsoon.net / ilustracja wprowadzenia: materiały pasowe