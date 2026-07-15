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Poznaliśmy młodych Eda i Lorraine Warrenów. Ruszyły zdjęcia do The Conjuring: First Communion
Mikołaj Lipkowski,
15 lipca 2026
Uniwersum Obecności nadal się rozrasta. Ruszyły zdjęcia do filmu The Conjuring: First Communion, a do sieci trafiły pierwsze informacje o obsadzie. Poznaliśmy aktorów, którzy wcielą się w młode wersje Eda i Lorraine Warrenów – na długo przed wydarzeniami znanymi z głównej serii.
Po zakończeniu historii przedstawionej w Obecność 4: Ostatnie Namaszczenie Warner Bros. i New Line Cinema nie zamierzają żegnać się z jedną z najbardziej dochodowych serii horrorów ostatnich lat. Studio rozpoczęło realizację prequela zatytułowanego The Conjuring: First Communion, który cofnie widzów do początków działalności słynnych demonologów. Przy okazji ujawniono pierwsze nazwiska w obsadzie.
Młodzi Warrenowie w The Conjuring: First Communion
Jak ujawnił serwis Dread Central, w rolę młodego Eda Warrena wcieli się Garrett Wareing, znany z filmu Wielki marsz oraz serialu Manifest. Partnerować mu będzie Amanda Fix (Orphan Black: Echoes, Teenage Sex and Death at Camp Miasma), która zagra młodą Lorraine Warren. The Conjuring: First Communion trafi do kin 10 września 2027 roku. Film ma rozpocząć nowy rozdział uniwersum, przedstawiając początki jednej z najbardziej rozpoznawalnych par w historii współczesnego kina grozy.
Historia skupia się na rodzinie Smurlów, która po przeprowadzce do nowego domu zaczyna doświadczać serii niewytłumaczalnych zjawisk. Zdesperowani Smurlowie zwracają się o pomoc do znanych badaczy zjawisk paranormalnych, Eda i Lorraine Warrenów. Para odkrywa, że dom został opętany przez demoniczną obecność, która nie tylko pragnie zastraszyć jego mieszkańców, ale również przejąć kontrolę nad ich duszami.
Uniwersum Obecności nadal się rozrasta. Ruszyły zdjęcia do filmu The Conjuring: First Communion, a do sieci trafiły pierwsze informacje o obsadzie. Poznaliśmy aktorów, którzy wcielą się w młode wersje Eda i Lorraine Warrenów – na długo przed wydarzeniami znanymi z głównej serii.