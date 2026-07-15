Poznaliśmy młodych Eda i Lorraine Warrenów. Ruszyły zdjęcia do The Conjuring: First Communion

Uniwersum Obecności nadal się rozrasta. Ruszyły zdjęcia do filmu The Conjuring: First Communion, a do sieci trafiły pierwsze informacje o obsadzie. Poznaliśmy aktorów, którzy wcielą się w młode wersje Eda i Lorraine Warrenów – na długo przed wydarzeniami znanymi z głównej serii.

Po zakończeniu historii przedstawionej w Obecność 4: Ostatnie Namaszczenie Warner Bros. i New Line Cinema nie zamierzają żegnać się z jedną z najbardziej dochodowych serii horrorów ostatnich lat. Studio rozpoczęło realizację prequela zatytułowanego The Conjuring: First Communion, który cofnie widzów do początków działalności słynnych demonologów. Przy okazji ujawniono pierwsze nazwiska w obsadzie.

Młodzi Warrenowie w The Conjuring: First Communion

Jak ujawnił serwis Dread Central, w rolę młodego Eda Warrena wcieli się Garrett Wareing, znany z filmu Wielki marsz oraz serialu Manifest. Partnerować mu będzie Amanda Fix (Orphan Black: Echoes, Teenage Sex and Death at Camp Miasma), która zagra młodą Lorraine Warren. The Conjuring: First Communion trafi do kin 10 września 2027 roku. Film ma rozpocząć nowy rozdział uniwersum, przedstawiając początki jednej z najbardziej rozpoznawalnych par w historii współczesnego kina grozy.

Więcej informacji na Movies Room:

O czym opowiadała Obecność 4?

Historia skupia się na rodzinie Smurlów, która po przeprowadzce do nowego domu zaczyna doświadczać serii niewytłumaczalnych zjawisk. Zdesperowani Smurlowie zwracają się o pomoc do znanych badaczy zjawisk paranormalnych, Eda i Lorraine Warrenów. Para odkrywa, że dom został opętany przez demoniczną obecność, która nie tylko pragnie zastraszyć jego mieszkańców, ale również przejąć kontrolę nad ich duszami.

Źródło: dreadcentral.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe – kolaż