Scarlett Johansson może zaskoczyć fanów w Batman II. Wpierw Czarna Wdowa, teraz Poison Ivy?

Wokół Batman: Part II pojawiły się kolejne nieoficjalne doniesienia, które całkowicie zmieniają dotychczasowe oczekiwania dotyczące głównych przeciwników Batmana. Według najnowszych plotek Sebastian Stan i Scarlett Johansson nie wcielą się w członków rodziny Dentów, a zamiast tego zagrają zupełnie inne, doskonale znane postacie z komiksów DC.

Jeszcze niedawno wydawało się, że obsada Batman: Part II jest niemal rozszyfrowana przez fanów. Sebastiana Stana, Scarlett Johansson i Charlesa Dance’a łączono z rodziną Dentów, co miało sugerować debiut Harveya Denta i przygotowanie gruntu pod pojawienie się Two-Face’a. Sytuacja zmieniła się jednak po tym, jak Matt Reeves oficjalnie potwierdził nowych członków obsady, nie zdradzając żadnych szczegółów dotyczących ich ról. Teraz do sieci trafiły nowe plotki, które wskazują na zupełnie inny kierunek.

Poison Ivy zamiast Gildy Dent?

Według informacji, które pojawiły się na forum DCULeaks i zostały później udostępnione w mediach społecznościowych, Scarlett Johansson ma wcielić się w Poison Ivy. Informację potwierdził również sprawdzony portal Nexus Point News. Źródło twierdzi, że bohaterka będzie główną antagonistką filmu. Ma zostać przedstawiona jako seryjna morderczyni obsesyjnie związana z roślinami, wykorzystująca toksyny do eliminowania swoich ofiar. Taka interpretacja znacząco odbiega od wcześniejszych ekranowych wersji Pamela Isley, ale wpisywałaby się w bardziej realistyczny ton świata stworzonego przez Matta Reevesa.

Więcej informacji na Movies Room:

Wszystko co do tej pory wiadomo o filmie

Za reżyserię ponownie odpowiadać ma Matt Reeves. Ze scenariuszem pomógł mu z kolei Mattson Tomlin. Po parunastu przesunięciach premiera filmu na chwile obecną zaplanowana jest na 1 października 2027 roku.

Do swoich ról powrócą Robert Pattinson (Batman), Jeffrey Wright (James Gordon), Andy Serkis (Alfred Pennyworth) oraz Colin Farrell (Pingwin). Na ekranie zobaczymy także Jayme Lawson oraz Gila Pereza-Abrahama. Lawson w filmie z 2022 roku wcieliła się w Belle Reál, czyli nową burmistrz Gotham City. Perez-Abraham sportretował z koeli funkcjonariusza Martineza, policjanta z Departamentu Policji w Gotham City. Z nowych członków obsady ujrzymy Scarlett Johansson, Sebastiana Stana oraz Charlesa Dance’a.

Źródło: cinemablend.com nexuspointnews.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe