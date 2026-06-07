Pierwszy klip z Supergirl już w sieci! Zobaczcie spotkanie bohaterki z kuzynemBatman: Mroczny mściciel powróci już latem. Pierwsze spojrzenie na 2. sezon serialuLatarnie na nowym plakacie. Kosmiczny pierścień na pierwszym planieSupergirl na pełnym akcji zwiastunie. „Galaktyka musi być chroniona”Jason Momoa idealnym wyborem do roli Lobo? Tak twierdzi reżyser Supergirl!Lex Luthor w kultowej zbroi na nowym zdjęciu z planu kontynuacji Supermana

Evil Dead Burn na pierwszym klipie. Odłóżcie wszystkie napoje na bok!

Marek Wasiński, 7 czerwca 2026

Do sieci trafił pierwszy oficjalny klip z nadchodzącego horroru w reżyserii Sebastiena Vaničeka, Evil Dead Burn.

W 2026 roku horrory zdążyły już pokazać swoją siłę w polskich kinach. Świadczą o tym sukcesy takich filmów jak Backrooms, czy Obsesja. Latem ich wynik mogą powtórzyć kolejne produkcje grozy. Jedną z nich będzie Evil Dead Burn. Teraz, możemy zobaczyć najnowszy fragment nadchodzącego filmu.

Przerażająca zapowiedź filmu

Serwis IGN opublikował pierwszy klip z nadchodzącego filmu z serii Evil Dead. Materiał zawiera wszystko to, za co fani uwielbiają tę franczyzę grozy. Nieumarły pijący gorący wosk, bolesny i brutalny upadek ze schodów, a to wszystko podlane charakterystycznym czarnym humorem. Wideo kończy się niepokojącą zapowiedzią opętanego psa oraz tajemniczej postaci czającej się przed domem bohaterów.

Dla jasności, fabuła filmu opowiada o kobiecie, która po śmierci męża szuka ukojenia w odosobnionym domu swojej rodziny ze strony zmarłego. Gdy jej kolejni członkowie zaczynają przemieniać się w nieumarłych, zamieniając rodzinne spotkanie w prawdziwy zjazd prosto z piekła rodem, bohaterka odkrywa, że przysięgi składane za życia mogą obowiązywać również po śmierci.

Co jeszcze wiemy o Evil Dead Burn?

W filmie, Souheila Yacoub wciela się w Alice, główną bohaterkę. Znacząco różni się ona jednak od ekscentrycznego Asha z pierwszych odsłon serii Sama Raimiego. O tym, co przyświecało twórcom w tworzeniu tej postaci, opowiedział reżyser Sebastien Vaniček w rozmowie z magazynem Empire:

Tworząc Alice, chcieliśmy stworzyć postać bardzo mocno osadzoną w rzeczywistości. Opłakuje bliską osobę, przyjeżdża do tego domu, a potem zaczynają dziać się szalone rzeczy. Chciałem stworzyć bohaterów, którzy zachowują się tak, jak zachowaliby się prawdziwi ludzie.

W obsadzie znaleźli się także Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Tandi Wright, Erroll Shand, Edgar Price, Maude Davey, Keanu Karim i Victory Ndukwe. Jednym z producentów filmu jest Sam Raimi. Horror trafi do kin 10 lipca 2026 roku.

Więcej o filmach na Movies Room:

Źródło: Dread Central / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe

Przeczytaj więcej
Marek Wasiński

Miłośnik filmów, kultury japońskiej, Marvela i wszelkiej maści science-fiction. Autor bloga Z innego świata.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

moviesroom.pl

Jest Was już ponad 100.000! Obserwuj największy profil z ciekawostkami filmowymi. Zapraszają Tom Rewers i redakcja MR🎬