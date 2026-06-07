Evil Dead Burn na pierwszym klipie. Odłóżcie wszystkie napoje na bok!

Do sieci trafił pierwszy oficjalny klip z nadchodzącego horroru w reżyserii Sebastiena Vaničeka, Evil Dead Burn.

W 2026 roku horrory zdążyły już pokazać swoją siłę w polskich kinach. Świadczą o tym sukcesy takich filmów jak Backrooms, czy Obsesja. Latem ich wynik mogą powtórzyć kolejne produkcje grozy. Jedną z nich będzie Evil Dead Burn. Teraz, możemy zobaczyć najnowszy fragment nadchodzącego filmu.

Przerażająca zapowiedź filmu

Serwis IGN opublikował pierwszy klip z nadchodzącego filmu z serii Evil Dead. Materiał zawiera wszystko to, za co fani uwielbiają tę franczyzę grozy. Nieumarły pijący gorący wosk, bolesny i brutalny upadek ze schodów, a to wszystko podlane charakterystycznym czarnym humorem. Wideo kończy się niepokojącą zapowiedzią opętanego psa oraz tajemniczej postaci czającej się przed domem bohaterów.

Dla jasności, fabuła filmu opowiada o kobiecie, która po śmierci męża szuka ukojenia w odosobnionym domu swojej rodziny ze strony zmarłego. Gdy jej kolejni członkowie zaczynają przemieniać się w nieumarłych, zamieniając rodzinne spotkanie w prawdziwy zjazd prosto z piekła rodem, bohaterka odkrywa, że przysięgi składane za życia mogą obowiązywać również po śmierci.

Co jeszcze wiemy o Evil Dead Burn?

W filmie, Souheila Yacoub wciela się w Alice, główną bohaterkę. Znacząco różni się ona jednak od ekscentrycznego Asha z pierwszych odsłon serii Sama Raimiego. O tym, co przyświecało twórcom w tworzeniu tej postaci, opowiedział reżyser Sebastien Vaniček w rozmowie z magazynem Empire:

Tworząc Alice, chcieliśmy stworzyć postać bardzo mocno osadzoną w rzeczywistości. Opłakuje bliską osobę, przyjeżdża do tego domu, a potem zaczynają dziać się szalone rzeczy. Chciałem stworzyć bohaterów, którzy zachowują się tak, jak zachowaliby się prawdziwi ludzie.

W obsadzie znaleźli się także Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Tandi Wright, Erroll Shand, Edgar Price, Maude Davey, Keanu Karim i Victory Ndukwe. Jednym z producentów filmu jest Sam Raimi. Horror trafi do kin 10 lipca 2026 roku.

New trailer for ‘Evil Dead Burn’



In theaters on July 10pic.twitter.com/33PdF9id7e — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) May 5, 2026

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Źródło: Dread Central / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe